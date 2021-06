Ông chủ cũ của vũ trường New Century bị bắt

Mở rộng điều tra vụ chuyển nhượng đất ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), cơ quan điều tra bắt thêm 2 người; trong đó, Nguyễn Đại Dương là chủ cũ của vũ trường New Century.

Chiều 2/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt giam 2 bị can Nguyễn Đại Dương (56 tuổi) và Nguyễn Quốc Hùng (62 tuổi, Giám đốc Công ty CP bất động sản Âu Lạc) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Động thái trên được đưa ra trong giai đoạn mở rộng điều tra các sai phạm liên quan khu đất có diện tích 43 ha ở TP Thủ Dầu Một, do UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3/2).

Các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Trong 2 bị can, ông Dương là con rể của ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3/2, bị khởi tố hồi đầu tháng 4/2020). Bị can Dương còn được biết đến là chủ cũ của vũ trường New Century (Hà Nội).

Cơ quan chức năng khám xét tang vật liên quan vụ án. Ảnh: Dương Linh.

Ngày 16/12/2019, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đến ngày 7/4/2020, cơ quan điều tra khởi tố dàn cựu lãnh đạo Tổng công ty 3/2, gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Minh, Tổng giám đốc Trần Nguyên Vũ và thành viên HĐTV Huỳnh Thanh Hải.

Ngày 18/1/2021, Bộ Công an khởi tố 4 cựu cán bộ Tổng công ty 3/2, gồm Lý Thanh Châu (phó tổng giám đốc), Nguyễn Thế Sự (trưởng ban kiểm soát), Đỗ Thị Thanh Thúy (kế toán trưởng) và Huỳnh Công Phát (thành viên HĐTV).

Tiếp đó, ngày 27/2, nhà chức trách khởi tố ông Lê Văn Trang (cựu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương cùng 2 cấp phó là Võ Thanh Bình và Nguyễn Thái Thanh về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, gây thất thoát lãng phí.

Kết quả điều tra xác định khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, là tài sản Nhà nước giao cho Tổng công ty 3/2 để thực hiện dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Tân Phú, nằm trong Khu liên hợp Dịch vụ Đầu tư Thương mại Bình Dương được Chính phủ phê duyệt.