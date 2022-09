Ông Cao Minh Quang bị truy tố trong vụ 'biển thủ' 3,8 triệu USD

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thừa nhận có thiếu sót khi không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, chức trách được giao. Ông Quang xin tự nguyện nộp 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cùng 8 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan vụ hưởng lợi bất chính hơn 3,8 triệu USD .

Theo đó, các ông Cao Minh Quang, Dương Huy Liệu (cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính), Nguyễn Việt Hùng (cựu Cục phó Quản lý Dược) và 2 người khác bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bốn người bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Lương Văn Hóa (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Dược Cửu Long), Nguyễn Thanh Tòng (cựu Phó tổng giám đốc đơn vị này) và 2 cựu cán bộ cấp dưới.

Từ trái qua là các bị can Cao Minh Quang và Dương Huy Liệu.

Theo cáo buộc, năm 2005, Bộ Y tế đặt hàng Công ty Dược Cửu Long sản xuất 6 triệu viên thuốc Oseltamivir để phòng chống dịch cúm A (H5N1).

Từ tháng 2 đến tháng 4/2006, Công ty Dược Cửu Long nhập khẩu 520 kg nguyên liệu Oseltamivir với giá 9,1 triệu USD của Công ty Mambo (Singapore). Sau đó, Dược Cửu Long thanh toán cho đối tác 5,25 triệu USD , còn lại 3,8 triệu USD được trả chậm 6 tháng kể từ ngày nhận hàng.

Sau khi nhập khẩu, bị can Lương Văn Hóa đã chỉ đạo thuộc cấp đề nghị Công ty Mambo cho giảm giá số tiền 3,8 triệu USD . VKS cho rằng ông Hóa và đồng phạm đã tìm cách hoàn thiện giấy tờ để ngoài sổ sách số tiền tương đương hơn 61 tỷ đồng này.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng cho rằng ông Cao Minh Quang từng là Trưởng ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến thuốc Tamiflu và Oseltamivir. Bị can này ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình mua, bảo quản, sử dụng thuốc, do bị can Nguyễn Việt Hùng làm trưởng đoàn.

Theo cáo buộc, khi được trưởng đoàn Nguyễn Việt Hùng báo cáo về vụ Dược Cửu Long chưa thanh toán cho nhà cung cấp 3,8 triệu USD ; và Bộ Tài chính, Bộ Y tế cùng chỉ đạo kiểm tra việc này nhưng ông Quang không chỉ đạo kiểm tra làm rõ.

Dược Cửu Long hiện nay là công ty cổ phần.

Quá trình điều tra, ông Quang khai khi lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo kiểm tra số tiền 3,8 triệu USD , bị can đã giao cho Cục Quản lý dược tổng hợp ý kiến để báo cáo cấp trên, song Cục Quản lý dược không thực hiện. Sau đó, ông Quang bận nhiều việc nên không đề xuất kiểm tra tiếp.

Theo cáo trạng, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thừa nhận mình có thiếu sót khi không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, chức trách được giao. Khi kết thúc điều tra vụ án, ông Quang xin tự nguyện nộp 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Ông Cao Minh Quang là Cục trưởng Quản lý dược từ năm 2004 đến năm 2007 rồi giữ chức Thứ trưởng Y tế đến năm 2013. Tháng 3/2012, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo ông Quang do có những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngày 15/12/2021, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Cao Minh Quang. Đến ngày 11/3, C03 công bố quyết định khởi tố bị can, bắt giam ông Quang về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.