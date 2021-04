Ông Bush tiết lộ người mình viết tên trong phiếu bầu năm 2020

Cựu Tổng thống Bush tiết lộ rằng ông viết tên cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, thay vì Donald Trump hay Joe Biden.

“Bà Rice biết chuyện đó, nhưng bà ấy nói rằng sẽ từ chối vị trí này”, The Hill dẫn lại lời ông Bush nói với People. Bà Condoleezza Rice từng giữ chức vụ ngoại trưởng trong nhiệm kỳ thứ 2 của cựu Tổng thống Bush.

Trên đài NBC ngày 21/4, ông Bush mô tả đảng Cộng hòa hiện nay là “những người theo chủ nghĩa biệt lập, bảo hộ trong nước và ở một mức độ nhất định nào đó, là những người theo chủ nghĩa bài ngoại”.

Cựu Tổng thống George W. Bush. Ảnh: Reuters.

Ông Bush và một số nhân vật chủ chốt đảng Cộng hòa từng công khai không ủng hộ ông Donald Trump tái cử tổng thống.

Cựu Tổng thống Donald Trump được cho là có mối hiềm khích sâu sắc với gia đình Bush. Ông Trump thường xuyên châm chích ông Jeb Bush - em trai của George W. Bush và là cựu Thống đốc tiểu bang Florida - trong thời gian ông Trump chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016. Ông Bush cũng là ứng viên trong cuộc đua sơ bộ của đảng Cộng hòa nhằm tìm người đại diện đảng ra tranh cử.

Cựu Tổng thống Bush đang xuất hiện rầm rộ trên các phương tiện truyền thông nhằm quảng bá cho cuốn sách mới của mình với tựa đề Out of Many, One: Portraits of American Immigrants (tạm dịch: Chân dung của những người nhập cư Mỹ), trong đó có những bức tranh sơn dầu của ông về các nhân vật nổi tiếng là người nhập cư.