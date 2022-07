Ông Boris Johnson có thể thu khoản lớn nếu ra hồi ký

Theo "The Guardian", Thủ tướng sắp mãn nhiệm của nước Anh Boris Johnson chưa viết kịp một cuốn hồi ký nhưng ông có thể ký kết một thỏa thuận ra sách vào những tháng tới.

Ông Johnson gần đây đã thông báo từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ của Anh. Đã có nhiều đồn đoán rằng ông Johnson, người từng làm báo trước khi trở thành thủ tướng, có thể quay lại viết văn, xuất bản một cuốn sách về thời gian lãnh đạo đất nước và kiếm được một khoản lớn từ đó.

Tờ The Guardian dẫn nhiều nguồn tin trong cuộc cho biết ông Boris Johnson có thể được trả hơn một triệu bảng Anh để viết một cuốn hồi ký.

Martin Redfern, giám đốc điều hành Northbank Talent, một đơn vị đại diện cho các nhà sáng tạo, nhà văn, phát thanh viên và các nhà lãnh đạo khi muốn tham gia giới văn chương, cũng thông tin với tạp chí thương mại Bookseller rằng ông nghĩ rằng cuốn hồi ký của Boris Johnson sẽ có giá trị “lên tới 1 triệu bảng”.

Giới xuất bản cho rằng với một cuốn hồi ký như của Johnson, tiền tác quyền có thể lên tới sáu con số. Ảnh: Zuma/Rex/Shutterstock.

Một đơn vị xuất bản Anh cũng cho biết họ nghĩ “đối với một cuốn hồi ký như của ông Johnson, mức giá sẽ lên tới sáu con số hoặc thậm chí bảy con số”, đặc biệt, bản quyền xuất bản tác phẩm trên các kênh khác là “rất béo bở”.

Đơn vị này cũng cho biết mặc dù ông Johnson là một nhân vật gây chia rẽ, nhưng họ nghĩ cuốn hồi ký sẽ bán chạy. Đơn vị này nói thêm: “Cuốn hồi ký này sẽ nổi tiếng vì bạn đã thấy ông ấy gây tranh cãi như thế nào. Mọi người sẽ đọc nó thậm chí chỉ vì tò mò”.

Một nhà xuất bản, đề nghị giấu tên, cũng thông tin với tờ The Guardian rằng mặc dù còn "quá sớm để khẳng định chắc chắn” nhưng họ sẽ “ngạc nhiên nếu ông ấy (Johnson) không ký hợp đồng viết hồi ký với nhà xuất bản nào đó trong mùa thu này”.

Không biết khi nào một cuốn hồi ký của ông Johnson có thể được công bố, nhưng một trong những hội chợ thương mại lớn nhất của ngành xuất bản, hội chợ sách Frankfurt, sẽ diễn ra vào mùa thu này. Nhiều nhà xuất bản thường chờ đến sát sự kiện để công bố các thỏa thuận sách lớn, với hy vọng thu hút thêm sự quan tâm và thêm phần náo nhiệt cho sự kiện này.

Các thủ tướng Anh gần đây đều được cho là đã kiếm được số tiền từ sáu con số trở lên cho cuốn hồi ký của họ. Cuốn For the Record của ông David Cameron đã nhận được một số tiền “đáng kể”, trong khi cuốn My Life, Our Times của ông Gordon Brown được bán với giá “không được tiết lộ”.

Còn tác phẩm A Journey của ông Tony Blair được cho là đã được ký với giá tạm ứng khoảng 4,6 triệu bảng Anh, tất cả số tiền kiếm được đều được quyên góp cho quân đội Hoàng gia Anh.

Ngoài Blair, ông Johnson được cho là thủ tướng Anh nổi tiếng trên trường quốc tế trong thời gian gần đây và các đơn vị trong ngành xuất bản nước này đã dự đoán sự quan tâm từ bên ngoài Vương quốc Anh nếu ông ấy viết hồi ký.

Juliet Mabey, đại diện cho nhà xuất bản độc lập Oneworld, cũng thông tin với Bookseller rằng bà nghĩ "khá nhiều" nhà xuất bản ở Anh và Mỹ sẽ quan tâm đến cuốn hồi ký của ông Johnson.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành xuất bản lại cho rằng ông Johnson khó có khả năng công khai về các mối quan hệ cá nhân của mình. Ông Martin Redfern cũng không nghĩ ông Johnson sẽ “thay đổi thói quen cả đời và tiết lộ chi tiết về cuộc sống riêng tư đầy màu sắc của mình”.