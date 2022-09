Ông bố TQ trốn vào phòng khóc sau khi đưa con đi mẫu giáo ngày đầu

Hình ảnh một người bố trốn trong phòng khóc sau khi đưa con mình đi mẫu giáo lần đầu đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc.

Vào ngày 1/9, ngày khai giảng truyền thống của các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học ở Trung Quốc, một ông bố ở Từ Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã gây sốt cộng đồng mạng nước này với biểu cảm sau khi đưa con trai đi học mẫu giáo lần đầu tiên.

Cụ thể, trở về nhà sau khi đưa con trai đi học, người bố này đã trốn vào phòng của con và bắt đầu ôm khung ảnh con rồi khóc.

"Chồng tôi vẫn bình thường trên đường đưa con trai đến trường mẫu giáo, nhưng khi về nhà, tôi thấy anh trốn trong phòng con và khóc nức nở", Chen, mẹ cậu bé cũng là người quay lại clip của chồng mình, giải thích.

Người bố đã trốn vào phòng và khóc khi trở về nhà sau lần đầu tiên đưa con đi học. Ảnh: Weibo.

Chen cũng cho biết chồng cô liên tục xem hình con lúc nhỏ và than thở về việc thời gian trôi nhanh như thế nào. Cô sau đó đã đến an ủi chồng mình nhưng không hiệu quả vì Chen càng cố gắng an ủi, anh chồng lại càng buồn hơn.

Chen cho biết chồng cô rất thương con trai. Cô thừa nhận mình không dành nhiều thời gian cho con và cậu bé chủ yếu được chăm sóc bởi bố và bà nội.

Nhiều phụ huynh đã xem clip phản ứng xúc động của người bố và chia sẻ suy nghĩ của họ trên mạng xã hội cá nhân.

"Cũng là một người bố, tôi thấu hiểu sâu sắc cảm giác của người bố này!", một người bình luận.

Đồng quan điểm, một người khác kể rằng mình đã khóc khi đưa con gái đi học và cho con chuyển trường.