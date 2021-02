Ông bố Mỹ mất mạng vì mở tiệc tiết lộ giới tính của con

Người đàn ông 28 tuổi ở New York đã tử vong khi quả bom được anh tạo ra cho bữa tiệc tiết lộ giới tính của con bất ngờ phát nổ.

Cảnh sát bang New York xác nhận Christopher Pekny (28 tuổi) đã tử vong tại nhà riêng ở Liberty, New York trưa 21/2. Điều tra ban đầu cho thấy cái chết của ông bố trẻ là do hậu quả từ vụ nổ, Insider đưa tin.

Một số người khác tham dự bữa tiệc, bao gồm anh trai của Pekny, Michael Pekny, cũng bị thương.

Steven Nevel, phát ngôn viên của cảnh sát địa phương, nói rằng quả bom do nạn nhân tự tạo nhằm phục vụ bữa tiệc "không phải với mục đích xấu" nhưng đã bất ngờ phát nổ và gây thương vong đáng tiếc.

Cảnh sát bang cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra vụ việc cùng với đội xử lý bom mìn.

Khi đến những tháng cuối của thai kỳ, nhiều người tổ chức tiệc tiết lộ giới tính của con. Ảnh: Shutterstock.

Cái chết của người cha 28 tuổi này tiếp nối chuỗi bi kịch và thảm họa bắt nguồn từ xu hướng tổ chức các bữa tiệc tiết lộ giới tính thai nhi tại Mỹ.

Theo New York Times, trong các bữa tiệc này, hàng loạt sự kiện được sáng tạo với đủ hình thức từ bắn pháo hoa, rải bột màu cho đến pháo sáng, thiết bị phát nổ... với màu hồng tiết lộ giới tính đứa trẻ sắp chào đời là con gái hoặc xanh lam cho con trai.

Tháng 9 năm ngoái, thiết bị pháo hoa tạo khói tại bữa tiệc tiết lộ giới tính thai nhi đã gây ra vụ cháy rừng nghiêm trọng ở El Dorado, bang California, khiến 2.800 hecta đất bị thiêu trụi và 3.000 cư dân phải sơ tán.

Tương tự, vào năm 2018 ở Arizona, một bữa tiệc đã châm ngòi cho đám cháy xưởng cưa khiến nhiều người thương vong.

Đầu tháng 2, một vị khách tại bữa tiệc tiết lộ giới tính ở Michigan đã thiệt mạng sau khi thuốc súng bên trong khẩu pháo ăn mừng phát nổ và khiến những mảnh đạn kim loại bay tứ tung.

Các sự cố trở thành tâm điểm trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội, dấy lên làn sóng chỉ trích trào lưu tổ chức tiệc mừng giới tính con cái của các bậc phụ huynh Mỹ.

Jenna Karvunidis, blogger được cho là người đã khởi xướng xu hướng tổ chức tiệc tiết lộ giới tính từ năm 2008, đã lên án sự kiện này sau trận cháy rừng ở El Dorado.

"Dừng lại", Karvunidis viết trên trang cá nhân. "Đừng tổ chức những bữa tiệc ngu ngốc này nữa. Hãy ngừng đốt mọi thứ để nói với mọi người về giới tính của con bạn".