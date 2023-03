Ông bố Australia bị rắn độc cắn khi cứu con gái

Jake Coombe may mắn không nguy hiểm tính mạng sau khi bị rắn độc cắn.

Ngày 6/3, Jake Coombe (sống tại Adelaide, Australia) đang dỡ hành lý sau khi trở về từ chuyến đi chơi trong khi cô con gái Alba (2 tuổi) chơi một mình ở hành lang. Anh đột nhiên phát hiện con gái đang chú ý đến một thứ gì đó phía trước mặt.

Anh nhanh chóng nhận ra "thứ" đó là một con rắn nâu phương đông. Nọc độc của loài này có thể giết chết một đứa trẻ trong ít phút, theo News.com.au.

"Tôi nhanh chóng chạy lên ôm lấy con gái, con rắn cũng nhào lên, cắn vào chân tôi. Lúc phản ứng, tôi biết có khả năng mình sẽ bị cắn nhưng thà vậy còn hơn để con gái tôi là người đối mặt với điều đó", ông bố kể.

Coombe cho biết việc bản thân bị rắn cắn ban đầu khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm vì ít ra đã thành công cứu được Alba khỏi nguy hiểm. Trước khi tự đến bệnh viện, anh gọi cho bố vợ để giúp tìm con rắn đã kịp lẩn trốn đâu đó trong nhà.

"May mắn đây chỉ là vết cắn khô, nghĩa là chưa giải phóng nọc độc, chỉ gây kích ứng tại chỗ. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể sẽ khác nếu Alba là người bị tấn công. Con bé có thể không biết gì mà nhặt nó lên và sẽ không thể chạy thoát nhanh".

"Chắc chắn tôi là người bị cắn thì sẽ tốt hơn là con bé", anh nói thêm.

Vì vết cắn trên chân Coombe không quá nghiêm trọng, anh được xuất viện vào ngày hôm sau. Ông bố trẻ chia sẻ chuyện rắn bò vào nhà không phải là lạ ở Australia nhưng việc nhìn thấy con vật này đến gần cô con gái nhỏ đã khiến anh bị sốc.

"Tôi cứ nghĩ đến tình huống nếu khi đó tôi không phát hiện ra, điều gì sẽ xảy ra với con gái tôi", anh chia sẻ.

Tháng 4/2021, vợ chồng bà Amelie Neate và ông Alexander White cũng phát hoảng khi phát hiện một con rắn độc hiếm thấy trong túi rau diếp được mua ở siêu thị Aldi, Sydney.

"Khi về đến nhà, tôi thấy con rắn bò xung quanh và lè chiếc lưỡi nhỏ ra. Nhờ vậy mà tôi biết đó không phải một con sâu lớn, nhưng thà đó là một con sâu còn hơn", ông White nói.

Cặp vợ chồng nhanh chóng liên hệ Tổ chức cứu hộ động vật hoang dã Wires để cử người tới bắt con rắn, trả về tự nhiên. Con rắn được xác định là loại rắn đầu xanh chưa trưởng thành dài khoảng 20 cm.

