Ông Biden lên tiếng về vụ bắn hạ UFO tại Alaska

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 10/2 (giờ địa phương) ca ngợi vụ bắn rơi “vật thể lạ” trên bầu trời bang Alaska “là một thành công”, CNN đưa tin.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của ông Biden được đưa ra sau khi giới chức an ninh quốc gia Mỹ xác nhận nước này đã điều máy bay chiến đấu bắn hạ một vật thể bay không xác định có kích thước ngang chiếc ôtô nhỏ tại Alaska.

Vật thể bay này lần đầu được phát hiện hôm 9/2, ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết. Ngay sau đó, Washington đã cử các máy bay chiến đấu F-35 bay tới khu vực - có độ cao hơn 12.000 m so với mực nước biển - để điều tra và đánh giá vật thể “gây ra mối đe dọa với an toàn hàng không dân dụng”.

Tới sáng 10/2, Mỹ một lần nữa cử máy bay chiến đấu tiếp cận vật thể, dù vậy thông tin thu được khá hạn chế.

“Đánh giá của phi công là vật thể bay này không có người điều khiển”, ông Kirby nói với báo giới, theo Guardian.

Về phần mình, ông Biden đã nhận được báo cáo từ Lầu Năm Góc đêm 9/2. Dựa trên khuyến nghị của Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Biden đã ra lệnh bắn hạ vật thể.

Một tiêm kích F-22 đã cất cánh từ căn cứ Elmendorf-Richardson tại Alaska vào 13h45 ngày 10/2 (giờ miền Đông nước Mỹ), Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder nói. Loại tên lửa được sử dụng để bắn hạ vẫn là AIM-9X, vốn cũng từng được sử dụng để bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc trước đó.

Mảnh vỡ của vật thể rơi xuống vùng biển Bắc Băng Dương ở phía bắc Alaska, và sẽ được giới chức Mỹ thu hồi. Ông Ryder cho biết Washington chưa có thông tin về “năng lực, mục đích và nguồn gốc” của vật thể bay trên.