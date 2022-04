Ông Biden không có kế hoạch đến Kyiv

Nhà Trắng hôm 18/4 thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch tới thăm Kyiv, bất chấp người đồng cấp Ukraine thúc giục ông hành động để thể hiện sự ủng hộ của Washington.

“Tổng thống không có kế hoạch tới (Ukraine). Tôi xin nhắc lại điều này một lần nữa”, AFP dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói hôm 18/4. “Nếu ai đó có kế hoạch công du, chúng tôi và các cơ quan chính phủ khác sẽ không nói về người đó và khi nào họ sẽ đi với lý do an ninh”.

Bà cũng xác nhận chính quyền ông Biden hy vọng mở lại Đại sứ quán Mỹ ở Kyiv, mặc dù không đưa ra mốc thời gian cụ thể. “Đó chắc chắn là mục tiêu của chúng tôi. Sự hiện diện ngoại giao trên thực địa là rất quan trọng”, bà nói.

Trước đó, một loạt nhà lãnh đạo châu Âu đã thực hiện chuyến đi tới Kyiv và gặp Tổng thống Ukraine Zelensky.

Tổng thống Ukraine Zelenskiy và Thủ tướng Anh Boris Johnson ở trung tâm Kyiv hôm 9/4. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, theo New York Times, khó có khả năng ông Biden hoặc Phó tổng thống Kamala Harris sẽ đến thủ đô của Ukraine do những thách thức về bảo đảm an toàn giữa vùng chiến sự. Thay vào đó, các quan chức cấp cao khác, như ngoại trưởng Mỹ hoặc bộ trưởng Quốc phòng, có thể thực hiện chuyến thăm mang ý nghĩa biểu tượng.

Tuần trước, Nhà Trắng xác nhận đang xem xét việc sớm cử phái đoàn đến Ukraine. Ông Biden từng trả lời “có” khi được hỏi có sẵn sàng tới Kyiv vào lúc này hay không.

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng bởi CNN vào hôm 17/4, ông Zelensky nói "tôi nghĩ ông Biden sẽ đến thăm, nhưng đó là quyết định của ông ấy, và còn phụ thuộc vào vấn đề an ninh”.

"Ông ấy là nhà lãnh đạo của Mỹ. Đó là lý do ông ấy nên tới đây và chứng kiến”, ông nói thêm.

Cùng ngày 17/4, trong cuộc phỏng vấn với CBS, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba ca ngợi sự ủng hộ của ông Biden với Ukraine. Ông khẳng định chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ sẽ "là một thông điệp quan trọng về sự ủng hộ".

"Một cuộc gặp cá nhân giữa hai tổng thống cũng có thể mở đường cho các nguồn cung cấp mới và (viện trợ) vũ khí Mỹ cho Ukraine, đồng thời thảo luận về cách giải quyết cho cuộc xung đột này", ông nói.