Ông Biden khẳng định 'mối quan hệ đặc biệt' Mỹ - Anh

Tổng thống Mỹ tuyên bố cam kết “mối quan hệ đặc biệt” với Vương quốc Anh trong cuộc gặp mặt với Thủ tướng Boris Johnson. Hai bên dự kiến thảo luận vấn đề bế tắc tại Bắc Ireland.

Theo Washington Post, trước khi bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị tổng thống, ông Biden chia sẻ: “Tại Vương quốc Anh, sau cuộc gặp khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia với Thủ tướng Boris Johnson, tôi sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7”.

Tổng thống Mỹ được cho là sẽ thảo luận với ông Johnson về những bất đồng hậu Brexit, bao gồm cả nút thắt khó gỡ tại Bắc Ireland, Guardian đưa tin ngày 7/6.

Biên giới giữa Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland (thuộc Vương quốc Anh) là vấn đề nhạy cảm với người dân Bắc Ireland, sau nhiều năm xung đột vũ trang, giữa một bên trung thành với Anh, bên còn lại là những người muốn xích lại Cộng hòa Ireland.

Những người ủng hộ Bắc Ireland tiếp tục nằm trong Vương quốc Anh tức giận về các thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Họ cho rằng những thỏa thuận này tạo ra rào cản giữa Bắc Ireland và phần còn lại của Vương quốc Anh.

Ông Biden dự kiến bày tỏ sự ủng hộ với Nghị định thư Bắc Ireland - trong đó nhân viên hải quan của EU sẽ tới Bắc Ireland để kiểm tra hàng hóa nhằm bảo đảm hàng hóa vẫn sẽ theo tiêu chuẩn EU khi vào Bắc Ireland.

Mỹ coi nghị định thư là một phần quan trọng trong việc duy trì hòa bình lâu dài ở Bắc Ireland bởi duy trì biên giới mở giữa Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland là cơ sở để chấm dứt xung đột vũ trang giữa các phe phái ở Bắc Ireland theo Hiệp ước Thứ sáu Tuần thánh (Good Friday Agreement).

Tổng thống Joe Biden và phu nhân đang thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Ảnh: AP.

Ngoài ra, theo thông báo của Cung điện Buckingham, vợ chồng tổng thống cũng sẽ gặp Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại Lâu đài Windsor vào ngày 13/6 - trùng với thời điểm kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh G7.

Bên cạnh đó, trong thông báo mới, ông Biden cũng nhấn mạnh trong khoảng thời gian tại Hội nghị G7, ông sẽ hiện thực hóa “cam kết mới của Mỹ với các đồng minh”, đồng thời “tập hợp các nền dân chủ trên thế giới” chống lại các thách thức đang diễn ra, bao gồm cả đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu.

“Nhóm các nền kinh tế dân chủ hàng đầu đã không thể gặp mặt trực tiếp trong vòng hai năm do đại dịch Covid-19. Do đó, những ưu tiên hàng đầu của chúng ta sẽ bao gồm tìm cách chấm dứt đại dịch, cải thiện an ninh y tế cho tất cả quốc gia và thúc đẩy sự phục hồi kinh tế toàn cầu một cách mạnh mẽ và bao trùm”.