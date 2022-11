Ông Biden gây bất ngờ ở Yonkers

Tổng thống Biden hôm 6/11 chỉ trích ông Lee Zeldin, đối thủ của thống đốc New York, vì không đồng ý hỗ trợ cho các cảnh sát giữa lúc mối quan tâm về tội phạm ngày càng tăng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP.

“Đối thủ của Thống đốc (bang New York) Kathy Hochul mô tả một trò chơi thú vị về tội phạm. Nhưng tất cả chỉ là nói được mà không làm được”, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một sự kiện vận động ở thành phố Yonkers, bang New York, theo Hill.

Ông Zeldin là thành viên của Hạ viện Mỹ từ năm 2015. Trước đó, ông đã phản đối dự luật Kế hoạch giải cứu người Mỹ - dự luật được đảng Dân chủ thông qua vào năm 2021. Luật này bao gồm hàng tỷ USD tài trợ cho chính quyền địa phương và tiểu bang để thuê thêm cảnh sát, đầu tư vào các chương trình cộng đồng nhằm giảm bạo lực.

“Đối thủ của Thống đốc Hochul đã có quyền lựa chọn một trong hai con đường: Ông ấy có thể để cho cảnh sát tiếp tục công việc hoặc đồng ý với các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa. Và ông ấy đã quyết định nghe theo đảng Cộng hòa. Ông ấy bỏ phiếu không đồng ý với việc cho cảnh sát thực hiện nhiệm vụ của mình, và lợi dụng tình huống đó để trục lợi cá nhân”, Tổng thống Biden nói.

Tổng thống Joe Biden và Thống đốc New York Kathy Hochul vẫy tay chào các cử tri tại sự kiện vận động tranh cử ở Yonkers hôm 6/11. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích ông Zeldin về quan điểm phản đối lệnh cấm vũ khí tấn công.

“Nếu một chính trị gia không chống lại các nhà lãnh đạo đảng mình để cho cảnh sát thực hiện nhiệm vụ và không đứng lên chống lại (Hiệp hội súng trường quốc gia), mang vũ khí tấn công ra đường, bạn có thực sự nghĩ rằng ông ấy sẽ giúp gia đình của bạn được an toàn?", ông Biden nói.

Theo Politico, cuộc vận động của ông Biden ở Yonkers đánh dấu lần đầu tiên sau 50 năm, một tổng thống Mỹ đến thăm thành phố này.

Ngăn chặn tội phạm đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua giành chức thống đốc ở bang New York. Trong đó, ông Zeldin nhấn mạnh việc sẽ xử lý các vụ giết người thu hút quan tâm của dư luận ở thành phố New York. Dù vậy, số liệu thống kê cho thấy loại tội phạm này không cao hơn đáng kể so với những năm gần đây.

Cuộc thăm dò do Đại học Quinnipiac thực hiện vào giữa tháng 10 cho thấy bà Hochul dẫn trước ông Zeldin bốn điểm trong cuộc đua cho ghế thống đốc. Khi được hỏi về vấn đề cấp bách nhất mà cử tri ở New York đang quan tâm, 28% nói cho rằng là tội phạm, tiếp theo là lạm phát với 20% người được khảo sát đồng ý.

