Ông Biden đề xuất 6,9 tỷ USD hỗ trợ Ukraine và NATO

Mỹ sẽ phân bổ 6,9 tỷ USD để giúp Ukraine trong cuộc khủng hoảng hiện tại và hỗ trợ các nước NATO, theo dự thảo ngân sách năm tới do Nhà Trắng công bố hôm 28/3.

Khoản tiền trên sẽ được dùng để “tăng cường năng lực và công tác sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ, đồng minh NATO và các đối tác khu vực" trước hành động của Nga, AFP hôm 28/3 dẫn lời Nhà Trắng.

Tuy đề xuất này còn cần Quốc hội phê duyệt bản dự thảo ngân sách cho năm tài khóa 2023 nói trên thể hiện ưu tiên của Tổng thống Biden và phương hướng mà chính quyền của ông muốn tập trung trong tương lai, theo New York Times.

Tổng thống Biden đề nghị dành ra 6,9 tỷ USD để tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và NATO. Ảnh: New York Times.

Bản dự thảo cũng dành ra 813,3 tỷ USD cho chi tiêu an ninh quốc gia, tăng 31 tỷ USD , tương đương 4%, so với năm 2022, New York Times dẫn lời nguồn thạo tin.

Ngân sách cho Bộ Quốc phòng Mỹ cũng sẽ bao gồm 4,1 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển năng lực quốc phòng, 5 tỷ USD dành cho hệ thống cảnh báo tên lửa được đặt trong không gian và gần 2 tỷ USD dành cho thiết bị đánh chặn tên lửa.

Sau khi giao tranh tại Ukraine bùng nổ, Mỹ đã tăng cường viện trợ cho Kyiv, bao gồm 2 tỷ USD dưới hình thức hỗ trợ an ninh và các trang thiết bị mới, cùng một tỷ USD tiền viện trợ nhân đạo mà Nhà Trắng thông báo vào tuần trước.

Số vũ khí do Mỹ viện trợ, bao gồm các lô hàng được chuyển tới từ trước chiến sự, giúp Kyiv có thể tiến hành cuộc phản kháng mạnh mẽ trước quân đội Nga.

Dù vậy, tổng thống Ukraine vẫn kêu gọi các nước NATO, bao gồm Mỹ, tiếp tục đưa thêm vũ khí cho Ukraine, bao gồm tiêm kích hiện đại, hệ thống phòng ngự tên lửa, xe tăng, xe bọc thép và tên lửa chống hạm.