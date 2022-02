Ông Biden dè dặt

Một số người từng chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden vì tuyên bố chiến thắng quá sớm trong làn sóng dịch Covid-19 vào năm ngoái. Giờ đây, ông ấy lại có nguy cơ "trễ nhịp".

Đảng Dân chủ, nhận được sự tín nhiệm của cử tri với lời hứa đánh bại đại dịch, đang ở một vị trí ngày càng khó khăn khi số ca mắc Omicron có dấu hiệu giảm dần, khiến ngày càng nhiều người Mỹ mơ về một cuộc sống bình thường trở lại.

Từ lâu, nhiều nhà lãnh đạo ở các bang do đảng Cộng hòa kiểm soát đã cố gắng hành động như thể đại dịch kết thúc, ngay cả khi các bệnh viện chật kín bệnh nhân mắc Covid-19.

Tuy nhiên, giờ đây, với số trường hợp nhiễm thực sự giảm mạnh, các đồng minh của Tổng thống Biden cũng dần gia nhập “câu lạc bộ" trên, theo AFP.

Chỉ trong vài ngày, một loạt các bang do đảng Dân chủ chiếm ưu thế, lần lượt là California, Illinois, New Jersey, New York, Oregon, và Rhode Island, đã tuyên bố chấm dứt hoặc nới lỏng các hạn chế. Quy tắc đeo khẩu trang từng được áp dụng trong suốt hai năm đại dịch cũng dần biến mất.

Dù vậy, ông Biden có suy nghĩ khác. Tổng thống Mỹ dường như vẫn bị ám ảnh bởi những chỉ trích trước tuyên bố chiến thắng Covid-19 sớm vào mùa hè năm ngoái. Lần này, ông quyết định nghe theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) - cơ quan muốn người dân tiếp tục đeo khẩu trang.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như vẫn bị ám ảnh bởi tuyên bố chiến thắng sớm trước Covid-19 vào mùa hè năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố chiến thắng quá sớm

“Tại thời điểm này, chúng tôi tiếp tục khuyên bạn nên đeo khẩu trang ở những nơi có mức độ lây nhiễm cao, bao gồm phần lớn các khu vực công cộng trong nhà trên toàn quốc", Giám đốc CDC Rochelle Walensky nói với các phóng viên hôm 9/2.

Trong bối cảnh có nhiều ý kiến trái chiều, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki đã đưa ra tuyên bố bảo vệ sự thận trọng của tổng thống.

"Với tư cách là một chính phủ liên bang, chúng tôi có trách nhiệm dựa trên dữ liệu và khoa học", bà nói với các phóng viên. "Ông Biden sẽ đưa ra quyết định dựa trên những gì CDC khuyến cáo".

Nhà Trắng khẳng định rằng các quyết định của Tổng thống Biden được đưa ra dựa trên tình hình thực. Điều này được cho là trái ngược với người tiền nhiệm đảng Cộng hòa Donald Trump với những tuyên bố lặp đi lặp lại ngay từ đầu trong đại dịch nhằm hạ thấp cuộc khủng hoảng toàn cầu và phớt lờ những lời cảnh báo từ các nhân viên khoa học.

"Ông ấy đã thực hiện cam kết với người dân Mỹ ... (để) lắng nghe dữ liệu, lắng nghe khoa học", bà Psaki nói.

Thế nhưng, theo AFP, ông Biden cũng bị ám ảnh bởi tuyên bố chiến thắng sớm vào mùa hè năm ngoái.

Đại lộ số 5 ở Thành phố New York vào ngày cuối năm 2021. Ảnh: Washington Post.

Tổng thống Joe Biden nhậm chức ngày 20/1/2021 trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong liên quan đến virus SARS-CoV-2 ở Mỹ tăng vọt giữa lúc nguồn cung vaccine vẫn còn thiếu hụt.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 6/2021, Mỹ dỡ yêu cầu đeo khẩu trang với những người tiêm đủ liều vaccine Covid-19, động thái được Biden xem là cột mốc vĩ đại trong cuộc chiến chống dịch.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố chiến thắng lớn trong cuộc chiến chống lại Covid-19. "Tôi nghĩ đó là một cột mốc vĩ đại, một ngày tuyệt vời, có thể thực hiện được nhờ thành công phi thường mà chúng ta đã có trong việc tiêm chủng nhanh chóng cho rất nhiều người Mỹ", ông nói.

Thông báo này đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống Covid-19 tại Mỹ, mang đến cho đất nước hy vọng có thể trở lại bình thường khi ca nhiễm giảm trên toàn quốc và ngày càng nhiều người tiêm chủng.

Ông Biden thậm chí còn tuyên bố ngày lễ quốc khánh 4/7 là ngày "độc lập với Covid-19" và tổ chức tiệc nướng tại Nhà Trắng cho 1.000 khách.

Tuy nhiên, thời điểm đó biến chủng Delta mới dần chiếm ưu thế, trong khi biến chủng Omicron lây lan nhanh còn chưa xuất hiện. Kết quả của tuyên bố chiến thắng quá sớm là hàng nghìn người Mỹ vẫn chết vì Covid-19.

Covid-19 đã gieo rắc mầm bệnh cho khoảng 70,5 triệu người và cướp đi sinh mạng của khoảng 884.000 bệnh nhân ở Mỹ, nhiều hơn so với bất kỳ nước nào khác trên thế giới. Đại dịch ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống và gây ra nỗi đau lớn về cả thể chất lẫn tinh thần của hàng triệu người.

Nguy cơ trễ nhịp

Thế nhưng, giờ đây, mọi thứ dường như đã khác. Hàng trăm nghìn người Mỹ đã chết vì căn bệnh này nhưng xu hướng các ca mắc giảm là không thể phủ nhận.

Theo CDC, trong 7 ngày qua, trung bình số trường hợp nhiễm hàng ngày đã giảm 44% so với một tuần trước. Số người nhập viện cũng giảm gần 25%.

Ngày càng nhiều người Mỹ có kháng thể nhờ tiêm chủng hoặc từng mắc Covid-19. Ảnh: Reuters.

Theo các chuyên gia y tế, chính quyền Biden cũng đã gặt hái được nhiều thành tích trong nỗ cung cấp vaccine cho người Mỹ và giảm khoảng cách tiếp cận giữa các cộng đồng.

Theo dữ liệu của CDC Mỹ, gần 75% số người trưởng thành ở nước này hiện đã được tiêm phòng đầy đủ và hơn 40% đã được tiêm nhắc lại. Trong những tháng gần đây, chính quyền cũng đạt bước tiến lớn trong chiến dịch chủng ngừa cho trẻ em.

Trước những con số này, một số chính trị gia nói rằng đã đến lúc chính quyền cần lắng nghe cử tri, không chỉ các nhà khoa học.

"Chúng ta phải học cách chung sống với Covid-19 khi chúng ta chuyển từ giai đoạn đại dịch sang giai đoạn đặc hữu", Thống đốc New Jersey Philip Murphy, một đảng viên Dân chủ, cho biết.

Đầu tuần này, ông tuyên bố yêu cầu đeo khẩu trang sắp được dỡ bỏ đối với trẻ em đi học.

Trong bối cảnh đó, bà Psaki cho biết Nhà Trắng hiểu những yêu cầu khác của người dân.

"Chúng tôi nhận ra rằng mọi người đang mệt mỏi với đại dịch. Tôi cá là tất cả đều như vậy", bà nói.

Tuy nhiên, bà vẫn nhấn mạnh: "Trọng tâm của chúng tôi là tất cả người dân tuân theo hướng dẫn của CDC, và chúng tôi biết rằng đeo khẩu trang giúp giảm lây nhiễm một cách hiệu quả".