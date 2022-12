Ông Biden ban bố tình trạng khẩn cấp ở New York vì bão tuyết

Tổng thống Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở New York vào ngày 26/12, sau khi cơn bão tuyết lịch sử khiến 27 người quanh thành phố Buffalo của bang này thiệt mạng.

Tổng thống Biden ban bố tình trạng khẩn cấp ở New York. Ảnh: Twitter.

“Tổng thống Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở New York và yêu cầu cung cấp hỗ trợ cấp liên bang cho các nỗ lực ứng phó của New York, do tình trạng khẩn cấp dưới ảnh hưởng của bão tuyết nghiêm trọng bắt đầu vào ngày 23/12”, thông báo trên website của Nhà Trắng cho biết.

Theo đó, tổng thống ủy quyền cho Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Liên bang (FEMA), phối hợp tất cả nỗ lực cứu trợ thiên tai nhằm giảm bớt thiệt hại do tình trạng khẩn cấp gây ra, đồng thời cung cấp hỗ trợ thích hợp cho người dân.

“Chúng tôi sẵn sàng đảm bảo họ có các nguồn lực cần thiết để vượt qua điều này”, ông Biden viết trên Twitter sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp, Newsweek đưa tin.

"Trái tim tôi hướng về những người đã mất người thân trong kỳ nghỉ cuối tuần này", ông nói thêm.

Hạt Erie của bang New York đã hứng chịu lớp tuyết dày 1,09 m vào lễ Giáng sinh. Cơn bão đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng, làm tê liệt nhiều con đường và khiến các phương tiện bị mắc kẹt.

“Đây là cuộc chiến với mẹ thiên nhiên và mẹ thiên nhiên đã trút tất cả sự cuồng nộ lên chúng tôi từ hôm 23/12”, Thống đốc bang New York Kathy Hochul nói hôm 26/12.

Thống đốc Hochul, một người gốc Buffalo, chia sẻ thêm: “Cảnh tượng giống như đi tới vùng chiến sự, các phương tiện giao thông chồng chất dọc hai bên đường trông thật sự sốc”.

Trận bão tuyết lịch sử khiến hơn 30 người chết ở Mỹ Trận bão tuyết lịch sử tấn công nước Mỹ, tạo ra những đợt gió rét tới -50 độ C. Giới chức Mỹ cảnh báo người dân không lái xe ra đường do thời tiết cực đoan, mặt đường đóng băng.