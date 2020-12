Ông Barack Obama thích xem và nghe gì nhất năm 2020?

Cựu tổng thống Mỹ đưa ra danh sách những ca khúc, bộ phim được ông cho là đáng thưởng thức nhất trong một năm đầy biến động do đại dịch Covid-19 gây ra.

The Source đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama mới công bố trên trang cá nhân danh sách những ca khúc và bộ phim được ông yêu thích trong năm 2020.

"Đây là một số bài hát yêu thích của tôi trong năm nay. Tôi có một số lời khuyên về âm nhạc cho các bạn. Hy vọng bạn cảm thấy thích thú", ông viết trên Twitter.

Danh sách bài hát yêu thích của Obama gồm Savage Remix (Megan Thee Stallion ft. Beyonce), Goodbye Jimmy Reed của Bob Dylan, Ghosts của Bruce Springsteen và Franchise (Travis Scott ft.Young Thug & M.I.A)...

Danh sách đầy đủ ca khúc và bộ phim được ông Obama yêu thích trong năm 2020. Ảnh: Twitter.

Tổng thống Mỹ thứ 44 cũng đưa vào danh sách yêu thích những bản nhạc quốc tế như Dificil của Bad Bunny, One Live Might Live của Little Simz, Repeat của J Hus và Koffee...

Trong một bài đăng khác, ông Obama đưa ra danh sách những bộ phim, chương trình truyền hình yêu thích nhất trong năm.

"Giống như các bạn, tôi không thể ra khỏi nhà. Hình thức phát hành trực tuyến làm mờ ranh giới giữa phim chiếu rạp và series truyền hình. Tôi đã chọn ra những bộ phim yêu thích bất kể định dạng nào", ông viết.

Với mảng điện ảnh, cựu tổng thống Mỹ để Ma Rainey's Black Bottom - bộ phim cuối cùng diễn viên Chadwick Boseman tham gia trước khi qua đời. Một số bộ phim khác được ông yêu thích còn có Beanpole, Bacurau, Soul, Collective, Mank...

Barack Obama yêu thích nhất bộ phim cuối cùng Chadwick Boseman tham gia. Ảnh: Variety.

Ở lĩnh vực truyền hình, ông Barack Obama tỏ ra hứng thú với series tội phạm Better Call Saul và The Queen's Gambit - bộ phim truyền hình nói về số phận biến động của một nữ thiên tài cờ vua phát trên Netflix.

Ngoài ra, ông cũng khuyên người hâm mộ theo dõi thêm những bộ phim truyền hình như The Last Dance, The Boys, City So Real...

Việc tổng kết các ca khúc và bộ phim yêu thích là truyền thống hàng năm của gia đình Obama. Cựu tổng thống Mỹ muốn giới thiệu và truyền đạt những thứ được ông cho là đáng thưởng thức trong 12 tháng đã qua.