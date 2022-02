Ông bà bật khóc vì phải xa con cháu sau kỳ nghỉ Tết

Sau những ngày sum vầy ngắn ngủi trong dịp Tết Nguyên đán, ông bà của Diễm My tại Quảng Ngãi bịn rịn dặn dò con cháu rồi không kìm được nước mắt khi phải chia tay.

Mới 3h30 ngày mùng 5 Tết (ngày 5/2 dương lịch), ông bà nội của Lê Thị Diễm My (sinh năm 1995) đã lục đục thức dậy. Ông đi ra đi vào, nấu nước cho con cháu rửa mặt, phụ xách đồ ra xe, bà tranh thủ gói ghém thêm ít bánh dúi vào tay các cháu.

Khoảng 4h, My và bố mẹ cùng các em phải bắt đầu lên đường để kịp đưa My về nhà chồng ở Đắk Lắk rồi trở lại nhà ở Vũng Tàu.

Ông nội My bịn rịn khi chia tay con cháu. Ảnh cắt từ clip.

"Giữ gìn sức khỏe nha, đừng quên ông cố nha", người ông bịn rịn, liên tục nắm tay, dặn dò con cháu, đặc biệt là bé Sushi (3 tuổi) - con gái đầu lòng của My.

Sau đó, cả ông bà đều không kìm được nước mắt. Clip được em gái My ghi lại bằng điện thoại làm kỷ niệm.

"Hôm đó mọi người ai cũng xúc động, rưng rưng khi phải chia tay", Diễm My kể với Zing.

Quê nội My ở Quảng Ngãi, gia đình cô sinh sống tại Vũng Tàu còn My lại làm dâu tận Đắk Lắk. Ba năm nay, vì ở xa, con còn nhỏ nên My không thể về quê sum vầy dịp Tết Nguyên đán. Thông thường, bố mẹ cô sau khi về Quảng Ngãi ăn Tết sẽ tới Đắk Lắk thăm con gái.

"Năm nay, nhà mình cùng các cô chú, anh chị em, tổng cộng 5 gia đình, quyết định cùng về quê nội đón Tết. Lần lượt, sớm nhất là gia đình mình về vào ngày 22/12/2021, các cô chú khác về cận Tết hơn nhưng đều sum họp đông đủ vào ngày cuối năm. Đây cũng là lần đầu tiên con gái mình được gặp ông bà cố".

Đại gia đình quây quần tại quê nội ở Quảng Ngãi trong dịp Tết. Ảnh: NVCC.

Trong những ngày Tết Nguyên đán, đại gia đình 21 người cùng nấu nướng, ăn uống, hát hò vui vẻ. Hôm 29 Tết, mọi người còn cùng tổ chức sinh nhật cho bé Sushi và người chú út.

"Ngày đầu năm, cả nhà tụ tập ngoài sân nghe ông nội chúc Tết, đi đền thờ rồi bốc thăm nhận lì xì. Có lẽ chưa khi nào vui và đông đủ như năm nay, mọi người cùng quây quần, chỉ tiếc một chút là chồng mình Tết này phải trực ở đơn vị nên không thể cùng về".

Nhìn những hình ảnh cảm động được ghi lại, Diễm My và các thành viên trong gia đình không tránh khỏi bồi hồi. Mọi người đều bảo nhau cố gắng thường xuyên về thăm ông bà.

"Giờ mình làm dâu ở xa nên cũng trân trọng lắm, có thể về được năm nào là mừng năm đó. Chỉ mong sao ông bà có thật nhiều sức khỏe để vui vầy bên con cháu", My chia sẻ.