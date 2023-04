'One-Punch Man' đã khắc phục một trong những trận chiến tệ nhất

Đối với người hâm mộ, ai cũng biết rằng bộ manga “One-Punch Man” được phát triển từ dự án webcomic cùng tên của tác giả ONE.

Cuộc chiến giữa Saitama và Tatsumaki đã có một số thay đổi so với phiên bản webcomic.

Mặc dù bám sát phiên bản gốc webcomic, bộ manga One-Punch Man vẫn có nhiều thay đổi để tạo điều kiện thêm cho không gian sáng tạo. Trong đó, trận chiến giữa Saitama và Tatsumaki trong phiên bản manga cũng thay đổi một vài chi tiết quan trọng.

Và điều này đã mở ra nhiều hướng phát triển mới cho mạch truyện cũng như làm hài lòng không ít độc giả.

Trong bản webcomic gốc, cuộc chiến giữa Saitama và Tatsumaki cũng diễn ra kịch liệt. Nhưng kết thúc của nó lại khiến nhiều người hâm mộ hụt hẫng, không hài lòng khi làm ảnh hưởng tới nhân vật và con đường phát triển sau này.

Cụ thể, trong chương #182 của bộ manga One-Punch Man, trận chiến giữa hai trong những anh hùng mạnh mẽ nhất tác phẩm đã lên đến đỉnh điểm. Sau khi nhận ra Saitama có liên quan tới em gái Fubuki của mình, Tatsumaki đã quyết định thực hiện một bài "kiểm tra" với người anh hùng đầu hói. Bất ngờ là mọi nỗ lực của cô ấy đều vô ích.

Thậm chí ngay cả khi đã sử dụng gần hết toàn bộ sức mạnh tâm linh của mình, Tatsumaki vẫn không thể làm Saitama bị thương hay ít nhất là tạo ra một vài vết xước. Sau nỗ lực cuối khi muốn ném Saitama bay khỏi Trái Đất, những gì cô ấy làm được là khiến Áo choàng hói lơ lửng trên không vài cm.

Kết quả là Tatsumaki bỏ cuộc. Và quan trọng là phần nào đó trong cô đã cảm nhận được sức mạnh phi lý đến từ Saitama và cũng có chút “chấp nhận”. Chỉ có điều với vị thế của mình, cô ấy khó để trực tiếp nói ra điều đó.

Sự khác biệt lớn trong phiên bản webcomic

Người hâm mộ của bộ manga đều biết rằng One-Punch Man hiện tại (được viết bởi ONE và do Yusuke Murata vẽ minh họa), dựa trên nội dung webcomic cùng tên do ONE sáng tác.

Và tính đến nay, bộ truyện tranh này đã được đầu tư hơn nhiều, các chi tiết cũng được giữ nguyên hoặc thay đổi sao cho phù hợp với tiến trình phát triển của nhân vật hơn.

Giữa hai siêu anh hùng này đã nảy sinh một số phản ứng hóa học thú vị.

Ví dụ, trong phiên bản webcomic, Tatsumaki được biết đến như một siêu anh hùng mạnh mẽ, người chỉ đứng thứ hai sau Blast. Nhân vật của cô cứng đầu, cố chấp và không bao giờ nhận ra được sức mạnh hay giá trị từ các lời nói của Saitama.

Thậm chí Tatsumaki còn tin rằng nếu những vết thương mà cô gặp phải sau trận đại chiến với Hiệp hội quái vật, bản thân anh hùng này có thể hạ gục Saitama trong vòng năm giây.

Thay đổi chi tiết nhỏ này không ảnh hưởng quá nhiều đến cảm nhận của người đọc nhưng lại mở ra một tương lai rộng lớn đối với nhân vật Tatsumaki. Giờ đây, cô ấy không chỉ mạnh mẽ mà còn rất hiểu chuyện. Vẻ ngoài cứng cỏi cũng chỉ để che đi những chuyện khó nói trong tâm hồn.

Hơn thế nữa, không thể đánh giá thấp một siêu anh hùng dám chấp nhận, dám học hỏi. Trong chương #182, Tatsumaki phần nào đó đã hiểu ra những lời nói thật lòng của Saitama cùng ý nghĩa sâu xa của nó. Cô ấy thực sự cho người đọc cảm giác thấu hiểu, đồng cảm.

Bên cạnh đó, kết thúc của trận chiến trong phiên bản manga cũng giúp tác giả có thêm không gian sáng tạo đối với mối quan hệ đang được nhiều độc giả yêu thích giữa hai nhân vật.

Còn trong phiên bản webcomic, Tatsumaki vẫn mạnh mẽ, vẫn sẽ là nỗi ám ảnh của bè lũ quái vật. Tuy nhiên, đó là một nhân vật kiêu ngạo, tự phụ, xa cách về mặt tình cảm, tâm hồn. Đó chỉ là một nhân vật khao khát tiến lên để chứng tỏ bản thân và sức mạnh của bản thân chứ khó có thể tìm được sự đồng cảm.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là webcomic không hay. Chỉ đơn giản là với phiên bản manga, tác giả có thêm nhiều thời gian, không gian và kinh nghiệm để trau chuốt lại sáng tác của mình. Các nhân vật cũng được đầu tư nhiều hơn về mặt cảm xúc.

Tatsumaki hiếm khi thể hiện cảm xúc với ai và lần này Saitama là ngoại lệ.

Thực tế, điểm mạnh nhất của Saitama chưa chắc đã là sức mạnh thể chất phi lý mà chính là tầm ảnh hưởng của anh đối với mọi người. Hãy thử tính xem, đã có bao nhiêu siêu anh hùng cao cấp trở thành bạn bè thân thiết của Saitama?

Chắc chắn trong tương lai, nhóm bạn ấy sẽ có sự góp mặt của Tatsumaki. Chỉ là, Đứa con của bão sẽ thân thiết với Saitama đến như thế nào vẫn phải trông đợi vào tài năng của tác giả để sắp xếp các tình huống một cách thích hợp.