‘One Piece’ giải thích về sức mạnh của Shanks

Cuối cùng, “One Piece” cũng đã cho Shanks thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc của mình trong trận chiến chóng vánh với Kid.

Kid tiếp tục chạm trán Shanks Tóc Đỏ. Ảnh: Bilibili.

Trong nhiều năm, người hâm mộ One Piece vẫn luôn thắc mắc về sức mạnh thực sự của Shanks Tóc Đỏ - nhân vật có nhiều ảnh hưởng đến Luffy. Gần đây, sau các thất bại của Kaido và Big Mom, anh ấy đang là hải tặc có mức truy nã lớn nhất thế giới vẫn còn sống.

Nhưng cũng phải đến cuộc chiến với Kid, độc giả mới có thể chiêm ngưỡng sức mạnh thực sự của Shanks. Theo đó, một trong những sức mạnh lớn nhất của hải tặc nổi tiếng này là việc thành thạo Haki quan sát và có thể nhìn thấy trước tương lai.

Trong chương #1079 của One Piece, ước mơ trở thành Vua hải tặc của Eustass Kid bị Shanks dập tắt không thương tiếc khi hai người đụng độ nhau. Sau khi rời Wano Quốc, chuyến hành trình tiếp theo của Kid là đến Elbaf, vùng đất của người khổng lồ và cũng là nơi hạm đội của Shanks đang đóng quân.

Háo hức trả thù cho cuộc chạm trán trước đó, Kid không suy nghĩ nhiều mà lao vào tấn công băng hải tặc Tóc Đỏ. Điều này buộc Shanks phải can thiệp để mọi chuyện không đi quá xa bởi anh nhìn thấy trong tương lai, Kid sẽ có thể phá hủy hạm đội của mình với Damned Punk.

Với Haki quan sát của mình, Shanks có thể nhìn thấy trước tương lai trong 10 giây tiếp theo. Và nếu để Kid tự do hành động, viễn cảnh u tối đó sẽ thực sự diễn ra. Bởi vậy, Shanks nhanh chóng xuất chiêu Thần Tị (Kamusari) để hạ gục Kid chỉ sau một chiêu duy nhất.

Thành viên kỳ cựu của băng Kid - Killer cũng bị hạ gục trong nháy mắt khi có ý định nhập cuộc. Ngoài ra, toàn bộ băng hải tặc của Kid cũng xóa sổ sau đòn tấn công của bộ đôi người khổng lồ Dorry và Brogy.

Haki quan sát (Kenbunshoku Haki trong tiếng Nhật) là một trong ba dạng chính của Haki, một năng lượng bí ẩn mà chỉ những chiến binh mạnh nhất trong One Piece mới có thể sử dụng. Tuy nhiên để thành thạo được như Shanks thì không có nhiều nhân vật làm được.

Shanks đã rất thành thạo Haki quan sát. Ảnh: ScreenRant.

Haki quan sát giúp cho người dùng "cảm nhận" sự hiện diện và cảm xúc của người khác. Đồng thời điều này có thể phát triển thêm lên các ý định hoặc hành động có thể diễn ra trong tương lai. Nếu thành thạo, nó sẽ là thứ vũ khí rất hữu ích trong trận chiến.

Trong quá khứ, người sử dụng Haki quan sát thành thạo và cũng có thể cảm nhận được vài giây trong tương lai là Charlotte Katakuri. Nhưng khả năng của Shanks ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Trong chương #1079, Shanks có một tầm nhìn rõ ràng và chi tiết về những gì sẽ xảy ra trong mười giây tiếp theo. Lượng thông tin chi tiết trong khoảng thời gian đó là quá đủ để giúp một cao thủ như Shanks đưa ra kế hoạch để ngăn cản.

Thậm chí, trong One Piece Volume 4 Billion, cuốn sách nhỏ được phát hành cùng bộ anime One Piece Film: RED tại các rạp chiếu phim tại Nhật Bản có mô tả Shanks còn là “kẻ giết Haki quan sát”. Lý do là anh ấy có thể chống lại việc kẻ thù sử dụng Haki quan sát lên bản thân mình. Thêm vào đó, việc thành thạo Haki bá vương cũng góp phần đẩy sức mạnh của Shanks Tóc Đỏ lên một tầm cao mới.

Người hâm mộ của Shanks đã phải chờ đợi hàng chục năm để có thể chứng kiến sức mạnh đáng kinh ngạc của Tứ Hoàng này. Và giờ đây, khi Shanks đích thân cầm kiếm chiến đấu, quả ngọt của sự kiên nhẫn cuối cùng cũng đến với họ.

Rõ ràng, chương #1079 sẽ là nội dung then chốt để cho Shanks Tóc Đỏ có nhiều đất diễn hơn và làm tiền đề cho trận chiến cuối cùng tranh giành danh hiệu Vua hải tặc.