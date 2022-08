'One Piece' phá kỷ lục với hơn 500 triệu bản in

Với việc đạt mốc doanh thu mới, "One Piece" đã chính thức phá vỡ kỷ lục của chính mình khi đạt tổng cộng 516 triệu bản in sau 103 tập.

Bộ truyện tranh One Piece được phát hành tập đầu tiên vào cuối năm 1997. Kể từ đó tới này, tác phẩm này luôn được độc giả yêu thích và trở thành một trong những bộ truyện tranh lớn trên thế giới.

Trong suốt những năm qua, tác giả Eiichiro Oda vẫn kiên trì sáng tác nên các cuộc phiêu lưu của Luffy và băng hải tặc Mũ Rơm. Với tập 103 vừa ra mắt, bộ truyện đã chính thức đạt được 516 triệu bản in sau 103 tập đã phát hành. Trong đó, 410 triệu bản được in tại Nhật Bản và hơn 100 triệu bản còn lại đã lan tỏa tại hơn 60 quốc gia khác.

Trang Twitter chính thức của One Piece thông báo về kỷ lục mới. Ảnh: Comicbook.

Tài khoản Twitter chính thức của One Piece đã đưa ra thông báo bộ manga One Piece hiện có hơn 500 triệu bản được lưu hành trên khắp thế giới. Không chỉ vậy, với thống kê này, Eiichiro Oda chính thức phá vỡ Kỷ lục Guinness Thế giới: "Bộ truyện tranh có nhiều bản in nhất được xuất bản bởi một tác giả duy nhất".

Với kỷ lục mới - 516 triệu bản in được phát hành - của mình, One Piece đang ngồi trên “ngôi vương” của thể loại truyện tranh. Trong khi đó, tác phẩm xuất sắc khác là Golgo 13 và Dragon Ball cũng chỉ vượt qua mốc 300 triệu bản in. Như vậy, sẽ còn rất lâu nữa mới có thể xuất hiện bộ manga nào đủ khả năng để để cạnh tranh với Đảo hải tặc.

One Piece đang đi đến những chương cuối cùng. Ảnh: AnimeHunch.

Theo Comicbook, sau phần truyện về Wano, tác giả Eiichiro Oda đã dành một tháng để chuẩn bị cho phần cuối cùng của bộ truyện - đó sẽ là câu chuyện cuối cùng sẽ khép lại hành trình của băng hải tặc Mũ Rơm sau nhiều năm lênh đênh trên biển.

Sự thành công của One Piece được cộng hưởng rất nhiều từ các anime chuyển thể. Trong năm 2022, bộ anime thứ 15 - One Piece Film: Red - sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim Nhật Bản vào 6/8.

Trong khi đó, tại nhiều quốc gia khác, bộ anime cũng được lên kế hoạch trình chiếu vào mùa thu năm nay. Đây hứa hẹn sẽ là cú hích lớn, giúp One Piece tiếp tục củng cố vững chắc vị thế của mình.