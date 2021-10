One Mount được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021'

Tập đoàn One Mount được vinh danh giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do HR Asia - tạp chí hàng đầu về nhân sự tại khu vực châu Á tổ chức và bình chọn.

"Nơi làm việc tốt nhất châu Á - HR Asia Awards" là giải thưởng quốc tế được tổ chức thường niên, nhằm đánh giá, vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự nổi bật, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc chất lượng. Trong lần góp mặt đầu tiên năm 2021, One Mount thắng giải nhờ chiến lược đề cao triết lý “Giá trị của công việc ý nghĩa”.

Môi trường đa văn hóa của hơn 1.500 nhân sự xuất sắc

Được vinh danh vào thời điểm kỷ niệm 2 năm ngày thành lập One Mount, giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” là trái ngọt cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân viên và ban lãnh đạo. Các chính sách, chế độ đãi ngộ nổi bật cùng triết lý nhân văn là yếu tố giúp công ty chinh phục ban tổ chức HR Asia Awards.

Bên cạnh hoạt động xây dựng khung năng lực, hoàn thiện chính sách về chế độ đãi ngộ, tạo dựng sự gắn kết, One Mount xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi nhân viên cảm thấy tự hào về thành quả đạt được.

Mỗi nút thắt thị trường được tháo gỡ, từng tính năng mới được phát triển trên ứng dụng VinID, VinShop hay OneHousing… là tâm huyết của tập thể One Mount. Qua đó, công ty góp phần truyền cảm hứng để các doanh nghiệp chung tay nâng cao nền kinh tế Việt Nam, cải thiện cuộc sống người dân và cống hiến cho xã hội.

Nhân viên One Mount tự hào về thành quả, sáng kiến mang đến cho công ty và cộng đồng.

Sứ mệnh xây dựng hệ sinh thái công nghệ hàng đầu Việt Nam, kết nối con người và doanh nghiệp của One Mount được thực hiện bởi hơn 1.500 nhân sự xuất sắc toàn cầu. Sự đa dạng trong nhóm tuổi, quốc tịch, kinh nghiệm làm việc, phong cách cá nhân góp phần tạo nên môi trường làm việc đa văn hóa và năng động.

Tập đoàn trở thành điểm đến của đội ngũ nhân sự người Việt, từng đảm trách vai trò lãnh đạo tại các tập đoàn đa quốc gia. Chung tầm nhìn "chất xám Việt" trở về xây dựng đất nước, nhân viên đã góp phần nên giá trị nhân văn cho thương hiệu.

Nhờ nguồn nhân lực chất lượng cao, công ty mang đến những sáng kiến mới và giá trị. Thông qua hoạt động khuyến khích tìm tòi, khám phá và phát triển kỹ năng cá nhân, One Mount kỳ vọng tạo nên cộng đồng nhân sự giỏi đa quốc gia tại Việt Nam.

Văn hóa "Thành công - Cùng nhau vươn tới đỉnh cao"

Năm 2021 đánh dấu nỗ lực và thành công bước đầu của One Mount trong hoạt động tìm kiếm, ươm mầm và bồi dưỡng tài năng trẻ. Công ty ra mắt chuỗi chương trình như “Vườn ươm tài năng - Fresh Geeks”, “Chương trình ươm mầm tài năng - Customer Development Next Generation”, “Chương trình phát triển - Mid-careers Incubator”... Nhờ đó, One Mount chào đón những sinh viên xuất sắc từ các trường đại học hàng đầu, có định hướng phát triển sự nghiệp và đam mê trong lĩnh vực công nghệ, dữ liệu, sản phẩm, marketing.

Với nhiều chương trình đào tạo được thiết kế khoa học, chính sách tài trợ thi chứng chỉ chuyên môn và lộ trình sự nghiệp linh hoạt, công ty hướng đến mục tiêu phát triển thế hệ nhân tài trẻ có năng lực chuyên môn vững cùng tư duy cầu tiến.

Văn hóa "Thành công - Cùng nhau vươn tới đỉnh cao" giúp One Mount tạo nên cộng đồng nhân sự gắn kết.

Duy trì văn hóa "Thành công - Cùng nhau vươn tới đỉnh cao", One Mount đã góp phần tạo nên cộng đồng nhân sự gắn kết, luôn hướng đến mục tiêu chung.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” là nguồn động lực để công ty tiếp tục triển khai các sáng kiến mới, xây dựng môi trường làm việc gắn bó, duy trì nguồn lực nhân sự chất lượng góp phần phát triển kinh tế Việt Nam.