Ổn định chủ động để theo đuổi giấc mơ cùng BIDV MetLife

“Ổn định chủ động” không dừng lại ở một thuật ngữ mới nổi, mà còn trở thành xu hướng sau đại dịch Covid-19. Đây là tiền đề quan trọng để tận hưởng cuộc sống và theo đuổi giấc mơ.

Năm 2022, BIDV MetLife tiếp tục kiên định với sứ mệnh công bằng, liêm chính, khuyến khích mọi người đạt được tự do tài chính dựa trên nền tảng của sự ổn định và uy tín. Sự ổn định của từng cá nhân, gia đình có được dựa trên việc bảo vệ các giá trị tốt đẹp nhất. Trong đó, sức khỏe thể chất, tinh thần và cả tài chính của những trụ cột gia đình là yếu tố đặc biệt quan trọng.

BIDV MetLife mong muốn đồng hành trọn vẹn cùng người Việt trên hành trình kiến tạo cuộc sống hạnh phúc, gồm những khía cạnh: Sống trọn đam mê sự nghiệp và gặt hái thành công; nhìn ngắm con cái lớn khôn, vững vàng bước vào đời; an nhàn vui sống bên người thân ở tuổi xế chiều… Đây cũng là lý do công ty trao gửi tới người dùng bộ sản phẩm “Quà tặng Hạnh phúc”, được thiết kế để khách hàng chủ động lên kế hoạch cuộc sống cho cả gia đình.

Trong năm 2022, BIDV MetLife lần đầu ra mắt “Quà tặng Sức khỏe” - dòng sản phẩm duy nhất trên thị trường bảo vệ người dùng trước bệnh tiểu đường type 2. Ngoài ra, khách hàng cũng được bảo vệ trước rủi ro mắc bệnh ung thư ngay từ giai đoạn sớm.

“Quà tặng Sức khỏe” không chỉ mang đến sự ổn định chủ động cho người không may mắc bệnh, mà còn giúp đảm bảo cuộc sống cho người thân, khi quyền lợi hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật mở rộng tới mọi thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, sản phẩm còn là công cụ đầu tư linh hoạt, giúp người dùng hưởng lãi suất hấp dẫn theo kết quả của quỹ liên kết chung.

Từ khi ra đời, dòng sản phẩm này đã nhanh chóng ghi dấu ấn trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh con người ngày càng trở nên bất an trước các nguy cơ về sức khỏe, an sinh, tài chính hậu Covid-19. Dễ thấy việc ổn định, an tâm một cách chủ động cũng mang đến niềm tin và sự dũng cảm cho con người trước các cơ hội mới trong thời kỳ nhiều biến động.

Trên hành trình đồng hành cùng khách hàng ổn định chủ động, cũng trong năm 2022, BIDV MetLife ra mắt cổng thông tin metcare - “bạn đồng hành” giúp người dùng quản lý hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mọi lúc mọi nơi. Metcare là dịch vụ tổng thể, giúp người dùng chủ động quản lý, truy vấn thông tin liên quan đến hợp đồng, sản phẩm, khoản thanh toán, giao dịch quyền lợi cơ bản và liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng của BIDV MetLife.

Bên cạnh đó, cuối năm 2022, BIDV MetLife hợp tác Pacific Cross Việt Nam - một trong những đơn vị quản lý bảo hiểm hàng đầu, chuyên về bảo hiểm sức khỏe, du lịch cho cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam và Đông Nam Á - ra mắt thẻ bảo lãnh viện phí metcare. Thẻ này cho phép tất cả khách hàng hiện tại và mới của BIDV MetLife tiếp cận, sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí tại hơn 400 bệnh viện, phòng khám trên cả nước.

Như vậy, bên cạnh hotline, email, hợp đồng bảo hiểm điện tử và cổng thông tin khách hàng metcare, thẻ bảo lãnh viện phí metcare chính là công cụ góp phần hoàn thiện dịch vụ trong thời đại số, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người dùng của bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife.

2022 là một năm cân bằng lại sự ổn định và an tâm với nhiều người. Đây là thời điểm con người tạm vượt qua khó khăn, là bản lề để bước sang giai đoạn mới. Với một tâm thế ổn định chủ động và đón nhận cơ hội, BIDV MetLife cam kết đồng hành cùng khách hàng và gia đình Việt tiến tới 2023 nhiều thách thức nhưng cũng hứa hẹn nhiều thành công.