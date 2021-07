Ồn ào vây quanh 'Góa phụ đen' mới của Marvel

Thành công và nổi tiếng từ sớm, Florence Pugh nhận không ít những ý kiến trái chiều, nhất là sau khi cô hẹn hò đạo diễn lớn hơn 21 tuổi.

Florence Pugh hiện là cái tên được săn đón ở Hollywood, sau khi cô xuất hiện trong vai điệp viên Yelena Belova ở bom tấn Black Widow. Lần đầu xuất hiện tại Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), Pugh nhanh chóng gây ấn tượng với vai diễn em gái của Góa phụ đen (Scarlett Johansson đảm nhận).

Truyền thông phương Tây dự đoán tiềm năng của Florence Pugh ở MCU là rất lớn. Sau khi vai diễn của Scarlett Johansson ở MCU kết thúc, Pugh sẽ là một Góa phụ đen mới, viết tiếp những câu chuyện mới ở Marvel trong tương lai.

Không phải ngẫu nhiên Florence Pugh được “trao quyền” trở thành gương mặt mới ở vũ trụ siêu anh hùng. Khả năng diễn xuất của sao trẻ được chứng minh trước đó, tiêu biểu là được đề cử giải Oscar.

Song, việc nổi tiếng từ sớm kéo theo nhiều hệ lụy. Nữ diễn viên gặp những ồn ào về đời tư khi yêu bạn trai lớn hơn 21 tuổi.

Hành trình nổi tiếng của ngôi sao 25 tuổi

Theo Guardian, Florence Pugh vốn xuất thân trong gia đình có truyền thống kinh doanh. Việc trở thành diễn viên và nổi tiếng không phải là kế hoạch của gia đình dành cho cô.

Tuy nhiên, với đam mê và khả năng diễn xuất thiên bẩm, ngay từ lúc học ở trường St Edward, Oxford, cô được mời xuất hiện trong bộ phim truyền hình The Falling (2014).

Sao trẻ ngay lập tức được giới phê bình đánh giá cao. Ailen Times gọi cô là hiện tượng đáng chú ý, trong khi IndieWire gọi Pugh là sao trẻ nổi bật trong lĩnh vực truyền hình.

Cùng năm, nữ diễn viên được đề cử Diễn viên mới xuất sắc của Anh tại Liên hoan phim BFI London. Giải thưởng là bàn đạp giúp cô đóng vai chính trong Lady Macbeth.

Vai diễn được đề cử giải Oscar trong Little Women chứng minh thực lực của ngôi sao trẻ.

Theo Variety, Pugh có diễn xuất đa dạng, thể hiện được sự phức tạp của tâm lý nhân vật. Điều này nhờ vào sự nghiên cứu, không đơn giản là ăn may. Ngôi sao sinh năm 1996 sau đó nhận Giải BIFA hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc cho dòng phim độc lập nhờ vai diễn này.

Trong giai đoạn 2016-2018, Pugh liên tục nhận được sự khen ngợi của truyền thông quốc tế qua các phim The Commuter, Malevolent, Outloud King… Đánh giá chung về khả năng diễn xuất của Pugh, nhà phê bình Richard Lawson cho rằng Pugh có sự kết hợp tuyệt vời giữa tính chân thực với tinh tế, sự khôn ngoan và ngây thơ.

Sang năm 2019, sự nghiệp của Florence Pugh có bước đột phá mới. Nữ diễn viên lần lượt đóng chính trong ba bộ phim lớn. Điều đó giúp Pugh có danh tiếng quốc tế, theo AP.

Lần xuất hiện của Pugh trong Fighting with My Family nhận đánh giá tích cực. Independent gọi vai đô vật chuyên nghiệp của Pugh là “hoàn toàn thuyết phục từ tính cách đến vẻ ngoài”.

Đến khi đóng vai người vợ của Jack Reynor trong phim kinh dị Midsommar, Vulture cho rằng cô đưa các chuyên gia đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác vì thể diện tròn vai dù chưa có trải nghiệm đời sống vợ chồng.

Đến hiện tại, thành tích lớn nhất của Florence Pugh là được đề cử giải Oscar và BAFTA hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn Amy March trong Little Women (2019).

Cây bút David Rooney của Hollywood Reporter cho rằng sự duyên dáng, hài hước của Florence Pugh góp phần giúp bộ phim thành công. Trong cuộc phỏng vấn với Los Angeles Times, Pugh cho biết cô bận rộn với nhiều dự án, không thể đến diễn thử đầy đủ. Tuy nhiên, việc tự tìm hiểu, đọc tiểu thuyết giúp cô được truyền thông chú ý.

Bàn đạp “sao trẻ có thực lực” đã đưa cô đến với Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Florence Pugh có cơ hội xuất hiện cạnh Góa phụ đen Scarlett Johansson trong Black Widow.

Florence Pugh gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Theo Digital Spy, vai diễn điệp viên Yelena Belova mở ra nhiều cơ hội cho sao trẻ sinh năm 1996. Lần đầu gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel, nữ diễn viên được đánh giá ấn tượng.

Khán giả và giới phê bình cho rằng màn trình diễn của Florence Pugh trong phim không hề lép vế khi đặt cạnh Scarlett Johansson. Florence Pugh sẽ còn làm nên chuyện khi trở thành Góa phụ đen mới của MCU trong tương lai.

"Tôi không sống để làm hài lòng người khác"

Năm 2019, sau khi đóng trong phim ngắn In the Time it Takes to Get There, Florence Pugh hẹn hò đạo diễn Zach Braff - người lớn hơn cô 21 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn với Comic Book, Pugh khẳng định cô gặp nhiều bình luận ác ý không đáng có chỉ vì yêu Braff.

Mối quan hệ đạo diễn - diễn viên từ lâu nhạy cảm, khoảng cách tuổi tác quá lớn vô tình khiến nữ diễn viên vướng vào nhiều tranh cãi ồn ào. Sao phim Black Widow thừa nhận cô đối mặt với chỉ trích suốt 3 năm qua.

“Tôi không hiểu vì sao mọi người lại tức giận khi tôi hẹn hò Braff. Có lẽ họ mong tôi yêu người trẻ tuổi hơn, chẳng hạn như Timothée Chalamet (bạn diễn của nữ diễn viên trong Little Women)”, cô trả lời The Sunday Times.

Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định cô đang sống cuộc đời của chính mình và không gục ngã bởi bất kỳ điều gì. “Tôi không sống để làm hài lòng người khác. Tôi đáng được tôn trọng như những người bình thường trong xã hội”, cô nói thêm.

Florence Pugh gặp phải nhiều điều tiếng khi hẹn hò đạo diễn 46 tuổi.

Florence Pugh cho biết cô bắt đầu kiếm tiền từ năm 17 tuổi. Một năm sau, cô đóng thuế và có thể chịu trách nhiệm mọi thứ về mình. “Tôi nói ra những điều này để mọi người biết rằng tôi đã trưởng thành. Tôi không cần các bạn dạy tôi phải yêu ai trong đời”.

Ngôi sao 25 tuổi khẳng định cô với Braff yêu nhau bất chấp khoảng cách tuổi tác. Những người không hài lòng về mối quan hệ này có thể chọn cách ngừng theo dõi cô trên mạng xã hội.

Sao phim Little Women không hiểu vì sao nạn bắt nạt trên mạng xã hội vẫn cứ tiếp diễn, mặc cho nhiều người đã trở thành nạn nhân và chịu hậu quả nặng nề.

Trong cuộc trò chuyện với The Sunday Times, nữ diễn viên cho biết cô học cách hài lòng với cuộc sống, bỏ qua những bình luận miệt thị. Pugh muốn lan tỏa thông điệp tích cực, sự đẹp đẽ của tình yêu lệch tuổi vốn chịu nhiều kỳ thị.

Theo Elle, Pugh hiện sống với bạn trai lớn hơn 21 tuổi ở Los Angeles, Mỹ. Trong mùa dịch, sao trẻ cho biết cô học được nhiều thứ khi sống cùng bạn trai: “Anh ấy luôn làm tôi mỉm cười, lan tỏa năng lượng tích cực cho nhiều người”.

Khi Black Widow ra rạp tại Mỹ, đạo diễn 46 tuổi kêu gọi người hâm mộ ủng hộ bạn gái. Sau 3 năm yêu nhau, họ đã chứng minh tình cảm chân thành dành cho nhau.