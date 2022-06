Omnishambles nghĩa là gì?

Omnishambles lần đầu được sử dụng vào năm 2009. Đến năm 2012, thuật ngữ này xuất hiện trong từ điển Oxford và được bình chọn là "từ của năm".

Omnishambles /ˈɒm.nɪˌʃæm.bəlz/ (danh từ): Tình trạng hoàn toàn rối loạn

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa omnishambles là một tình huống hoàn toàn rối loạn do khâu tổ chức tồi tệ và mắc phải những sai lầm nghiêm trọng.

Omnishambles là sự kết hợp giữa “omni” (hoàn toàn) và từ “shambles” (rối ren, hỗn loạn). Tác giả của từ này là nhà văn, nhà sản xuất Tony Roche của BCC. Nhà văn Tony Roche lần đầu đưa omnishambles vào bộ phim The Thick of It (phát sóng năm 2009) để châm biếm những quyết định chính trị sai lầm của chính phủ.

Đến năm 2012, omnishambles chính thức xuất hiện trong từ điển Oxford và được bầu chọn là "từ của năm". Từ khóa đặc biệt này cũng dần trở nên phổ biến trong giới chính trị và truyền thông tại Anh.

Ứng dụng của từ omnishambles trong tiếng Anh:

- They mixed our rooms up, then the toilet flooded, and when we finally got to the beach it started raining. The entire holiday was an omnishambles!

Dịch: Họ xới tung căn phòng lên, rồi nhà vệ sinh ngập nước và cuối cùng, khi chúng tôi ra biển, trời bắt đầu đổ mưa. Kỳ nghỉ này là một mớ hỗn loạn.

- Many people think that Brexit created a real omnishambles for Britain.

Dịch: Nhiều người nghĩ rằng sự kiện Brexit đã gây ra tình trạng hỗn loạn thật sự cho nước Anh.