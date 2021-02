'Ôm' 6 bánh ma túy cố thủ trong chiếc Ford Escape

Bị công an kiểm tra, Đào Xuân Tiến chốt cửa ôtô định bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã khống chế tài xế, thu giữ 6 bánh heroin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đào Xuân Tiến (45 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, Tiến vốn nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, có nhiều tiền sự. Năm 1999, Công an quận Đống Đa xử phạt hành chính Tiến về hành vi cố ý gây thương tích. Năm 2011 và năm 2013, Công an Hà Nội xử phạt hành chính bị can về các hành vi lưu hành trái phép công cụ hỗ trợ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Đêm 6/6/2020, tại khu vực ngã ba Cơ đê 401, Hàm Tử Quan, Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang bị can có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tại sàn xe Ford Escape 6 bánh heroin.

Khi bị kiểm tra, Tiến chốt cửa ôtô định bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo lời khai, Tiến được Đào Duy Hưng (45 tuổi, ở chung cư Ruby City, quận Long Biên) giao mang số ma túy đi bán cho Đỗ Tuấn Anh (45 tuổi, ở Hoàn Kiếm). Năm 2015, Tiến quen biết Hưng và được người này giao cho chiếc ôtô Ford Escape quản lý sử dụng, trả công 500.000 đồng/ngày.

Trước khi bị bắt, Hưng gọi điện bảo Tiến đến khu chung cư Ruby City chở đồ của bạn gái Hưng là Nguyễn Kiều Trang về chỗ thuê trọ của cô này ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

Hôm đó, Hưng nhờ Tiến lái xe đến huyện Văn Giang nhận 6 bánh heroin mang đến cửa khẩu Hàm Tử Quan giao bán cho người có tên Đỗ Tuấn Anh.

Kết luận điều tra cho rằng Tiến khai báo chưa thành khẩn, gây khó khăn cho việc điều tra. Hành vi phạm tội của bị can là đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm trước pháp luật.

Với tài liệu thu thập được, ngày 6/1, cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Duy Hưng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 21/1, VKSND TP Hà Nội có quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can, quyết định không phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Duy Hưng.

Ngày 25/1, Cơ quan điều tra ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ về số ma túy thu giữ tại chung cư Ruby City.

Ngày 29/1, Cơ quan điều tra tách vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy và tài liệu liên quan đến các đối tượng Đào Duy Hưng, Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Kiều Trang và người có tên Nguyễn Xuân Thọ; thông báo truy tìm các đối tượng trên, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, để tiếp tục xác minh, nếu có căn cứ tài liệu sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.