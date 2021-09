Ôm 4 bình gas mini tự tử vì mâu thuẫn với vợ

Hoàng tìm đến nơi vợ đang ở, ôm 4 bình gas mini rồi châm lửa đốt. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 4/9, một lãnh đạo UBND phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), cho biết lực lượng chức năng đang điều tra việc nam thanh niên ôm bình gas mini tự tử trưa cùng ngày. Nạn nhân là anh Huỳnh Ngọc Hoàng (27 tuổi, ngụ phường Đạt Hiếu).

Theo lãnh đạo UBND phường An Lạc, trước đó, anh Hoàng cãi nhau với vợ. Do đó, người vợ đã đưa con nhỏ về nhà người quen tại phường An Lạc ở.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: N.C.

Trưa 4/9, anh Hoàng tìm đến nơi vợ đang ở rồi ôm 4 bình gas mini đốt để tự tử. Lúc này, người dân xung quanh nghe nhiều tiếng nổ lớn nên chạy đến thì phát hiện nạn nhân nằm bất động dưới đất.

“Nạn nhân bị thương rất nặng, người co rúm lại. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã đưa anh Hoàng đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu”, lãnh đạo nói phường An Lạc nói.