Olympic Tokyo có thể hoãn đến năm 2032

Các nỗ lực tổ chức Thế vận hội Tokyo trong năm nay đang gặp nhiều thách thức khi tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản không có dấu hiệu giảm.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin quốc hội nước này sẽ tổ chức phiên họp vào ngày 18/1, liên quan đến phòng chống dịch bệnh và kế hoạch tổ chức Olympic. Weekly True cho biết chính phủ Nhật Bản có thể quyết định hoãn Thế vận hội Tokyo và xin đăng cai lại vào năm 2032.

Màn đen đang bao phủ việc tổ chức Olympic Tokyo. Ảnh: Reuters.

Dịch bệnh ảnh hưởng lớn tới Olympic

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngày 24/3/2020, ban tổ chức Olympic Tokyo đã quyết định hoãn Thế vận hội sang năm 2021. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, dịch bệnh ở Nhật Bản đang trở nên phức tạp với số ca mắc mới không ngừng gia tăng. Đất nước mặt trời mọc sắp chạm mốc 300.000 ca nhiễm nCoV.

Ngày 7/1, Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực thủ đô Tokyo và một số tỉnh lân cận, nhưng vẫn không thể kiểm soát được dịch một cách hiệu quả. Ngày 8/1, ông Pound, thành viên cấp cao của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), cho biết không có gì đảm bảo rằng Thế vận hội Tokyo sẽ được tổ chức theo lịch trình.

Theo phân tích của truyền thông Nhật Bản, với tình hình hiện tại, Olympic Tokyo có thể sẽ không diễn ra trong năm nay như dự kiến. Chính phủ Nhật Bản đang tìm cách đàm phán với IOC để dời Thế vận hội Tokyo. Quốc hội Nhật Bản sẽ tổ chức phiên họp vào ngày 18/1, trong đó bàn luận về việc tổ chức Olympic.

"Chúng tôi sẽ thông báo tổ chức lại Thế vận hội vào năm 2032, cùng lúc với quyết định hủy bỏ Olympic 2021. Hai kỳ Olympic tiếp theo đã xác định thành phố đăng cai là Paris 2024 và Los Angeles 2028, nên Tokyo sẽ là chủ nhà của kỳ Thế vận hội 2032", một nguồn tin tiết lộ với Weekly True.

Trước đó, ban tổ chức Thế vận hội Tokyo dự kiến tổ chức mà không có khán giả vào xem. Weekly True ước tính điều này gây thất thoát tiền vé hơn 860 triệu USD .

Chiến dịch "Go To Travel" của Thủ tướng Yoshihide Suga được kỳ vọng sẽ có sức lan tỏa, kích cầu du lịch với số tiền thu về khoảng 16 tỷ USD , nhưng nó vấp phải sự phản đối của người dân khi cho thấy sự kém hiệu quả. Cuối năm 2020, Nhật Bản phải tạm ngừng chiến dịch này do dịch Covid-19 gia tăng.

Vào thời điểm ông Suga nhậm chức, tỷ lệ ủng hộ của Nội các ở mức 70%, nay đã giảm xuống dưới 40% chỉ trong vòng 3 tháng.

Người dân phản đối tổ chức Olympic giữa dịch bệnh. Ảnh: JapanToday.

Người dân phản đối Olympic diễn ra trong năm 2021

Trong cuộc khảo sát đầu tháng 1 của Kyodo News, khoảng 80% người dân Nhật Bản tin rằng Thế vận hội Tokyo nên được hoãn lại hoặc hủy bỏ. Cuối năm 2020, cuộc khảo sát của đài truyền hình quốc gia NHK cho thấy 63% người dân muốn Thế vận hội bị hoãn hoặc hủy bỏ.

Cuộc khảo sát của Kyodo News được thực hiện qua điện thoại, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải vật lộn với sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19. Trong cuộc thăm dò, 35,3% người dân kêu gọi hủy bỏ Olympic Tokyo, trong khi 44,8% người dân mong muốn sự kiện nên tạm dừng lại.

Theo Kyodo News, các nhà tổ chức Thế vận hội đã hứa hẹn sẽ công bố kế hoạch cụ thể vào đầu năm 2021 về cách đưa 15.000 vận động viên đến Nhật Bản tranh tài, sự an toàn của làng vận động viên và hàng trăm nghìn người hâm mộ, truyền thông, quan chức.

Thủ tướng Suga cam kết tổ chức Thế vận hội, coi đây là "bằng chứng cho thấy Nhật Bản đã vượt qua được virus corona". Ông cho biết việc phê duyệt vaccine sẽ được đẩy nhanh hơn một tháng, để việc tiêm chủng có thể bắt đầu vào tháng 2, thay vì tháng 3.

Ngân sách cho Thế vận hội Tokyo đã lên tới 15,4 tỷ USD , tăng 2,8 tỷ USD vì việc bị hoãn. Tuy nhiên, một số cuộc kiểm toán của chính phủ trong những tháng gần đây cho thấy con số thực là khoảng 25 tỷ USD .

Theo dự kiến, lễ rước đuốc Olympic Tokyo bắt đầu ngày 25/3. Sự kiện này đối mặt với những khó khăn khi có tổng cộng 10.000 người chạy rước đuốc, kéo dài trong gần 4 tháng, trong khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.