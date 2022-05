Olivia Rodrigo liệu có qua mặt được Drake và The Weeknd?

Sau khi bị giải Grammy phớt lờ, The Weeknd nhiều khả năng đại thắng tại mùa giải Billboard Music Awards 2022.

Lễ trao giải Billboard Music Awards (BBMAs) sẽ được tổ chức tại Las Vegas vào 7h ngày 16/5 (giờ Việt Nam). Giải thưởng vinh danh những nghệ sĩ thành công nhất trong năm ở 62 hạng mục âm nhạc khác nhau.

Dẫn đầu mùa giải năm nay là The Weeknd với 17 đề cử. Trong khi đó, Doja Cat vượt trội ở bảng nghệ sĩ nữ với tổng 14 đề cử, xếp sau cô là Olivia Rodrigo với 13 đề cử.

Ngoài ra, danh sách đề cử chính thức còn có nhiều tên tuổi được yêu thích như Taylor Swift, Justin Bieber, Drake… khiến cho mùa giải thêm sôi động. Đặc biệt, ca sĩ R&B Mary J. Blige – mệnh danh “Nữ hoàng Hip-Hop Soul” - được trao giải Biểu tượng Billboard ở tuổi 51.

Nam, nữ nghệ sĩ hàng đầu

Ở bảng nam nghệ sĩ, Drake và The Weeknd là hai cái tên nổi bật trong danh sách năm đề cử chính thức. Các nghệ sĩ còn lại như Justin Bieber, Lil Nas X và Ed Sheeran khó có cơ hội nhận giải vì thành tích không bằng.

The Weeknd đang dẫn đầu mùa giải năm nay với 17 đề cử ở các hạng mục.

Lợi thế của Drake là người đứng top bảng tổng kết Nam nghệ sĩ hàng đầu cuối năm của Billboard. Song, các đề cử BBMAs lại tính từ tháng 4/2021 đến tháng 3 năm nay, chênh lệch một vài tháng so với bảng xếp hạng cuối năm. Đây là điều có thể tạo ra sự bất ngờ.

So với các đối thủ, The Weeknd từng chiến thắng hạng mục năm ngoái, cũng là người duy nhất vừa kịp phát hành album trong năm 2022 (Dawn FM). Chưa kể, các bản hit nằm trong album tuyển tập The Highlights (2021) của anh vẫn chưa hết sốt, thường xuyên có mặt trong Top 100 của Billboard. Do đó, giọng ca Blinding Lights được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục này.

Ở bảng nữ nghệ sĩ, Olivia Rodrigo có nhiều cơ hội thắng giải thưởng BBMAs đầu tiên trong sự nghiệp. Cô có một năm hoạt động sôi nổi và gặt hái nhiều thành công với album đầu tay Sour và loạt đĩa đơn được yêu thích như Drivers License, Good 4 U, Deja Vu… Hiện album vẫn giữ vững vị trí top 10 tại bảng xếp hạng Billboard 200 sau một năm phát hành.

Dù dẫn đầu các đề cử nữ, Doja Cat có thể phải chịu thua đàn em để giành các hạng mục R&B vì thành tích bảng xếp hạng không bằng. Tương tự, Adele nhường giải thưởng để cạnh tranh vào năm sau, còn Dua Lipa gần như không có cơ hội chiến thắng.

Gen Z Olivia Rodrigo có khả năng chiến thắng hạng mục Nữ nghệ sĩ hàng đầu.

Cái tên có khả năng cản đường Olivia Rodrigo chính là Taylor Swift, cũng là người cô chịu ảnh hưởng về âm nhạc. Năm nay, giọng ca Bad Blood phát hành album Red (Taylor’s Version) và nhận đến 7 đề cử tại mùa giải năm nay. Nhưng xét về độ phủ sóng thì âm nhạc của Rodrigo vẫn đang nhỉnh hơn các đàn chị.

Nghệ sĩ, bộ đôi hoặc nhóm nhạc hàng đầu

Tổng kết hai bảng đề cử nam và nữ thì hạng mục Nghệ sĩ hàng đầu sẽ là cuộc chiến giữa Olivia Rodrigo, Drake và The Weeknd. Một trong hai nam nghệ sĩ sẽ phải đối đầu giọng ca Gen Z để giành giải thưởng cao nhất.

Xét về số lượng, Drake hiện dẫn đầu. Album Certified Lover Boy (2021) của anh thành công rực rỡ với 9 ca khúc đều lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100, giúp anh giữ kỷ lục là nghệ sĩ có nhiều đĩa đơn lọt top 10 nhất trong một album.

Đáng tiếc, Drake lại thua The Weeknd lẫn Olivia Rodrigo về thời gian trụ bảng. Đàn em The Weeknd cũng có nhiều thành tích để ghi dấu trong lòng công chúng lâu hơn, từ việc ra album đến xuất hiện trên sân khấu Super Bowl. Thế nhưng, nhiều ý kiến lại cho rằng năm 2021 là năm của Olivia Rodrigo. Do đó, giọng ca Gen Z có thể thắng cả hạng mục này.

Drake thua thiệt về thời gian so với các đàn em.

Hạng mục Bộ đôi hoặc nhóm nhạc hàng đầu gần như là cuộc cạnh tranh giữa BTS và Glass Animals. Nhóm nhạc Kpop BTS thắng giải hai lần năm 2019 và 2021. Họ cũng đứng đầu bảng xếp hạng cuối năm của Billboard nhờ thành công của bản hit Butter và album BE.

Nhóm nhạc Anh Glass Animals không hề kém cạnh khi xếp vị trí thứ hai, cũng trải qua một năm rực rỡ với ca khúc Heat Waves - đứng đầu bảng xếp hạng Billboard hồi đầu năm và vẫn đang trụ ở top 5. Năm nay có bất ngờ thú vị nếu Glass Animals đủ sức để vượt mặt BTS. Còn danh tiếng của các chàng trai đến Hàn Quốc vẫn không bị ảnh hưởng nếu vụt mất giải thưởng.

Giải ca khúc và album

Mùa giải năm nay là cuộc đua giữa hàng loạt bản hit được yêu thích. Đặc biệt, ca khúc Levitating của Dua Lipa đang giữ kỷ lục là ca khúc trụ hạng lâu nhất của một nghệ sĩ nữ khi lọt vào bảng Billboard Hot 100 suốt 73 tuần. Bài hát được cho là đối thủ nặng ký ở các hạng mục về ca khúc như Top Hot 100 Song, Top Selling Song hay Top Billboard Global 200 Song…

Trong khi đó, Stay của The Kid Laroi và Justin Bieber cũng là ứng cử viên đáng gờm. Ca khúc trụ liên tục hơn 40 tuần và chưa hề chịu rời khỏi top 10 Billboard từ khi xuất hiện hồi tháng 7/2021.

Dua Lipa liên tục gây sốt với ca khúc Levitating.

Hạng mục Top Hot 100 Song còn có ba bản hit khác nhưng thành tích không sánh bằng. Đó là Good 4 U (của Olivia Rodrigo), Kiss Me More (Doja Cat feat. SZA) và Save Your Tears (The Weeknd và Ariana Grande). Trong đó, Good 4 U và Save Your Tears đều lập thành tích đứng đầu Billboard Hot 100 nhưng thời gian trụ hạng không nhiều.

Ở hạng mục album, Dangerous: The Double Album của Morgan Wallen khả năng chiến thắng nhờ thành tích đứng đầu bảng Billboard 200 trong 10 tuần. Hiện album vẫn nằm trong top 5 và có mặt trong bảng xếp hạng suốt 16 tháng.

Tuy nhiên, sản phẩm của Morgan Wallen lại không tạo được nhiều tiếng vang như 30 của Adele và Sour của Olivia Rodrigo. Trong khi đó, album đánh dấu sự trở lại của “họa mi nước Anh” có doanh thu tuần đầu rất tốt, bán được 500.000 bản chỉ tính riêng tại Mỹ. Sour lại có thời gian trụ bảng xếp hạng lâu hơn, hiện vẫn nằm trong top 10.

Do đó, việc Morgan Wallen đánh bại cả hai đối thủ lớn để giành chiến thắng tại Top Billboard 200 Album là bất ngờ lớn cho mùa giải. Đây cũng là cơ hội để anh trở lại truyền hình sau cuộc tranh cãi về chủng tộc.