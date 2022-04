Oh My Girl 'đốn tim' người hâm mộ bằng lời chào tiếng Việt

Nhóm nhạc Hàn Quốc Oh My Girl vừa gửi lời chào bằng tiếng Việt trong dịp quảng bá album mới “Real love” trên Zing MP3.

Sau 10 tháng từ thành công của Dun dun dance, nhóm nhạc Oh My Girl trở lại ấn tượng cùng album mới Real love. Sản phẩm phát hành trực tuyến tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3. Độc giả thưởng thức album cùng bài hát chủ đề Real love miễn phí tại đây.

Nhân dịp tái xuất đường đua âm nhạc, nhóm nhạc nữ 7 thành viên gửi lời chào bằng tiếng Việt và kêu gọi khán giả đón nghe album tại nền tảng nhạc số: “Xin chào Việt Nam, chúng tôi là Oh My Girl. Hãy theo dõi nhóm và thưởng thức ngay album mới Real love trên Zing MP3 nhé. Cảm ơn các bạn”.

Video - Nhóm Oh My Girl gửi lời chào bằng tiếng Việt Nhóm nhạc Hàn Quốc Oh My Girl vừa gửi lời chào bằng tiếng Việt trong dịp quảng bá album mới “Real love” trên Zing MP3.

Đặc biệt, cuối video, nhóm “đốn tim” người hâm mộ với lời nhắn “We love Vietnam” (chúng tôi yêu Việt Nam) kèm tạo hình trái tim. Khoảnh khắc này khiến cộng đồng Việt phấn khích.

Album Real love có 9 ca khúc, gồm bài hát chủ đề cùng tên và Drip, Eden, Replay, Parachute, Kiss & fix, Blink, Dear rose, Sailing heart. Ca khúc Real love mang màu sắc ngọt ngào, đáng yêu, kể về khoảnh khắc khi yêu của một cô gái. Lúc đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mới mẻ, thú vị.

Ra mắt năm 2015, trải qua 7 năm hoạt động bền bỉ, Oh My Girl gặt hái nhiều thành công và giữ vị thế nổi bật tại Kpop. Nhóm sở hữu loạt hit đạt hàng chục triệu lượt nghe như Non stop, Dolphin, Dun dun dance, 5th season (SSFWL).

Oh My Girl đạt nhiều thành tích nổi bật từ khi ra mắt.

Zing MP3 ký kết với nhiều hãng thu âm lớn trên toàn cầu để phát nhạc quốc tế bản quyền tại thị trường Việt Nam. Các hãng nhạc có thể kể đến Universal Music Group (kho nhạc của Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, Lady Gaga, Justin Bieber…), Sony Music Entertainment (gồm nhạc của Alan Walker, Camila Cabello, Doja Cat, Miley Cyrus…), The Beggars Group, Monstercat, The Orchard, YG Entertainment, SM Entertainment, Kakao Entertainment, Empire, Fluxus Inc, JSJ Corporation…

Zing MP3 là nền tảng nghe nhạc hàng đầu với trên 85% bản quyền nhạc Việt. Trong đó, khoảng 80% bản ghi phát hành độc quyền. Thời gian tới, nền tảng này tiếp tục hợp tác các hãng nhạc quốc tế khác.