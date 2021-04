'Oh! Master' quy tụ dàn diễn viên Hàn tài sắc

Với sự góp mặt của Nana, Lee Min Ki cùng kịch bản hấp dẫn, “Oh! Master” hứa hẹn là bộ phim đáng xem, mang lại nhiều tiếng cười và truyền đạt thông điệp ý nghĩa về tình yêu.

Phim xoay quanh Oh Joo In (Nana thủ vai) - nữ diễn viên nổi tiếng chuyên tham gia những bộ phim hài lãng mạn và Han Bi Soo (Lee Min Ki thủ vai) - biên kịch phim kinh dị có tiếng ở Hàn Quốc. Hai nhân vật tình cờ phải sống chung một mái nhà, cùng trải qua nhiều tình huống trớ trêu, hài hước. Tính cách và những vấn đề của hai nhân vật dễ làm khán giả liên hệ đến bản thân, nhờ đó bộ phim trở nên cuốn hút hơn.

Oh Joo In và Bi Soo mang đến nhiều tình tiết dở khóc dở cười, từ ghét nhau trở thành tình yêu nam nữ. Nhưng đan xen với câu chuyện đó còn có sự huyền bí, góp phần xây dựng một nội dung phong phú, không gây nhàm chán.

Oh Joo In và Han Bi Soo là hai nhân vật chính của “Oh! Master”.

Một tình huống oái ăm giữa 2 nhân vật là khi Oh Joo In đến hẹn gặp Bi Soo, đề xuất cô là người thích hợp để đóng bộ phim của anh. Thế nhưng, Bi Soo đã thẳng thừng từ chối và cho rằng cô không hợp cho vai diễn trong kịch bản của mình. Điều này đã khiến họ xảy ra những cuộc tranh luận nảy lửa.

Không lâu sau, Oh Joo In bất cẩn ngã, để lại những vết bầm tím nhẹ, nhưng các báo lại đăng rằng Bi Soo đánh đập cô do bất đồng quan điểm. Hiểu lầm này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi cũng như dự án phim mà chàng biên kịch điển trai đang chuẩn bị làm. Thậm chí, Bi Soo bị yêu cầu phải mời Oh Joo In về đảm nhận vai nữ chính cho phim của anh. Kết quả là họ đã trở thành đồng nghiệp của nhau.

Han Bi Soo có vẻ ngoài điển trai nhưng tính các có phần cộc cằn.

Han Bi Soo là một nhà biên kịch điển trai, tài năng chuyên viết về thể loại trinh thám kinh dị với tính cách cộc cằn, có chút kỳ quặc kì dị. Tính cách này biến anh trở thành một người khó gần trong mắt người khác. Tuy nhiên, anh vẫn có đôi chút đáng yêu và gây thiện cảm với khán giả.

Còn Oh Joo In là một “nữ hoàng” rom-com trong phim, đang muốn tìm kiếm hướng đi mới cho bản thân và rất muốn thử sức với kịch bản của Bi Soo. Về cuộc sống cá nhân, cô là người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt và giàu có. Oh Joo In từ lâu đã muốn mua lại căn nhà mà hồi nhỏ cô và ba mẹ từng sinh sống, có ý nghĩa lớn với cô.

Oh Joo In là vai diễn nhiều màu sắc.

Tình cờ, ngôi nhà này chính là nơi truyền cảm hứng cho Bi Soo viết kịch bản khi anh ở đó. Mẹ của Bi Soo đã bán lại căn nhà này cho Oh Joo In mà không nói cho anh biết. Sau đó, Bi Soo muốn thuê lại một phòng trong nhà để có thể tiếp tục viết kịch bản. Tuy nhiên, Oh Joo In đã đưa ra điều kiện là anh phải gọi cô ấy là “Joo-in nim” tức là “chủ nhân”, đây là một cách chơi chữ bằng tiếng Hàn.

Ngoài đời, Nana cũng là một phụ nữ xinh đẹp và giàu tình cảm. Trong năm 2014 và 2015, cô được trang phê bình độc lập về nghệ thuật, điện ảnh và sắc đẹp nổi tiếng của Mỹ - TC Candler -bình chọn là người phụ nữ có khuôn mặt đẹp nhất.

“Oh! Master” được phát sóng trên iQiyi.

Với kịch bản được xây dựng chỉn chu và nội dung đa dạng, Oh! Master hứa hẹn là bộ phim truyền hình hấp dẫn dành cho người hâm mộ trong tháng 4. Bên cạnh ngoài hình nổi bật, diễn xuất chân thật của Nana và Lee Min Ki góp phần giúp bộ phim nhận được nhiều tình cảm người yêu điện ảnh. Phim đang được phát sóng vào 19h20 thứ tư và thứ năm hàng tuần trên website iQIYI.