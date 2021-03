Obamacare - 11 năm và 'vẫn sống'

Obamacare, di sản của cựu Tổng thống Obama, đang được củng cố với các chính sách mới dưới thời Tổng thống Biden, dù phe cấp tiến vẫn đánh giá những cải cách đó là chưa đủ.

Ngày 23/3 năm nay đánh dấu 11 năm ngày Tổng thống Barack Obama ký thông qua Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền, còn được biết đến với tên gọi ngắn gọn là Obamacare. Trong 11 năm đó, Obamacare đã "sống sót" qua nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump và nhiều nỗ lực của các đảng viên Cộng hòa nhằm phá bỏ nó.

Vào năm 2021, Obamacare vẫn được xem là dấu ấn đối nội lớn nhất trong 8 năm nhiệm kỳ của ông Obama và đang tiếp tục mở rộng dưới thời Tổng thống Joe Biden, theo New York Times.

Một trong các mục tiêu của Obamacare là mở rộng phạm vi áp dụng của chương trình bảo hiểm sức khỏe do nhà nước trợ giá Medicaid, cũng như kiềm chế chi phí và nâng cao chất lượng chăm sóc y tế.

Củng cố di sản của Barack Obama

Một tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã yêu cầu mở lại đăng ký chương trình bảo hiểm Medicaid do chính phủ liên bang vận hành. Theo đó, người Mỹ có 3 tháng để đăng ký mua gói bảo hiểm phù hợp.

Chỉ trong vòng 2 tuần, hơn 200.000 người Mỹ đã đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm Medicaid. Con số này cao gấp đôi so với hai tuần đầu các đợt đăng ký chính thức năm 2019 và 2020.

Trước đó, thời gian đăng ký mua bảo hiểm theo chương trình Medicaid rơi vào mùa thu. Sau khi thời gian đăng ký kết thúc, chỉ những người thỏa mãn một số điều kiện đặc biệt, ví dụ như mất việc làm, mới có thể đăng ký chương trình này.

Bên cạnh đó, Kế hoạch Giải cứu người Mỹ - gói cứu trợ 1.900 tỷ USD được Quốc hội Mỹ thông qua nửa tháng trước - cũng mang tới những thay đổi lớn đầu tiên cho Obamacare.

Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền là dấu ấn đối nội lớn nhất trong 8 năm nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Obama. Ảnh: Times.

Theo đó, những người đủ điều kiện có thể được giảm giá khi mua bảo hiểm Medicaid, chính phủ liên bang sẽ chi tiền bù vào mức giá chênh lệch này. Chương trình giảm giá kéo dài trong 2 năm.

Việc có thêm 200.000 người đăng ký nhanh như vậy "không phải điều bất ngờ", đặt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành, ông Frederick Isasi, giám đốc điều hành tổ chức vận động vì sức khỏe người tiêu dùng Families USA, cho biết.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là các bang bảo thủ truyền thống như Alabama và Wyoming cũng đang cân nhắc mở rộng Medicaid, bởi những ưu đãi lớn trong gói cứu trợ 1.900 tỷ USD . Trước đó, cả Alabama và Wyoming đều phản đối mở rộng Medicaid cũng như Obamacare.

Ở Alabama, người phát ngôn của Thống đốc Kay Ivey cho biết tiểu bang này "sẵn sàng thảo luận" về việc mở rộng áp dụng Medicaid. Tuy nhiên, các lãnh đạo tiểu bang vẫn cần thêm thông tin về chi phí.

Tại Wyoming, các nhà lập pháp Cộng hòa đã bảo trợ cho một dự luật mở rộng Medicaid để được thông qua tại lưỡng viện lập pháp tiểu bang.

Từ khi được thông qua, Obamacare đã là đối tượng công kích của đảng Cộng hòa tại cả tòa án lẫn quốc hội. Phe Cộng hòa cũng đã thành công khi thuyết phục được Tòa Tối cao vô hiệu hóa quy định trong Obamacare bắt buộc các tiểu bang mở rộng áp dụng chương trình Medicaid.

Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, chính quyền của phe Cộng hòa đã cắt giảm chi phí hỗ trợ người tiêu dùng tham gia Medicaid.

Tuy nhiên, sau khi nắm quyền, chính quyền Tổng thống Biden đã cho chạy quảng cáo trên truyền hình để kêu gọi người dân đăng ký Medicaid và chi 2,3 triệu USD cho chương trình hỗ trợ người tiêu dùng tham gia Medicaid.

Sức ép với Tổng thống Biden

Trong giai đoạn tranh cử, Tổng thống Biden từng cam kết sẽ mở rộng Obamacare: đưa ra những khoản trợ cấp dài hạn, thành lập cơ quan liên bang phụ trách bảo hiểm để cạnh tranh với các công ty bảo hiểm tư nhân, cũng như giải quyết tình trạng giá bảo hiểm và giá thuốc tăng vọt. Ông Biden giờ đứng trước áp lực phải hiện thực hóa những cam kết này.

Tại quốc hội, phe cấp tiến trong đảng Dân chủ đang yêu cầu Nhà Trắng hành động mạnh tay hơn về bảo hiểm.

Tuần trước, phe này giới thiệu dự luật tạo ra cái gọi là "Medicare for all" - một chương trình bảo hiểm do chính phủ tài trợ hoàn toàn và chi trả toàn diện, để bảo đảm không người Mỹ nào phải trả quá 200 USD phí chăm sóc y tế mỗi năm.

"Medicare for all" là sáng kiến do Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cùng hai hạ nghị sĩ Dân chủ là Alexandria Ocasio-Cortez và Pramila Jayapal thúc đẩy. Đó cũng là những nghị sĩ bị phe Cộng hòa đánh giá là "cực tả".

Phần lớn người của phe cấp tiến đã ủng hộ dự luật này. Một số nghị sĩ trung tả cũng ký tên bảo trợ dự luật, trong đó có Hạ nghị sĩ Frank Pallone Jr., người hiện là chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện. Ủy ban này sẽ tổ chức phiên điều trần để xem xét dự luật trong ngày 23/3.

"Medicare for all" nhận được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và nhiều hạ nghị sĩ thuộc phe cấp tiến trong đảng Dân chủ. Ảnh: Getty.

"Sự ủng hộ (đối với dự luật) tăng mạnh chủ yếu bởi những điều kinh hoàng chúng ta chứng kiến trong năm qua. Ngay cả khi làm được tất cả những điều này, chúng ta vẫn còn quá nhiều người không được bảo hiểm, và chúng ta cũng chưa giải quyết được vấn nạn chi phí (y tế) bên trong một hệ thống chạy theo lợi nhuận", Hạ nghị sĩ Jayapal cho biết.

Mặc dù vậy, Tổng thống Biden không ủng hộ "Medicare for all". Lập trường này đã được ông Biden thể hiện rõ trong thời gian chạy đua tranh cử.

Hôm 17/3, một quan chức trong chính quyền cho biết Tổng thống Biden không có ý định chấp nhận đề xuất của phe cấp tiến thúc đẩy dự luật này ở Điện Capitol.

Trong ngày 23/3, Tổng thống Biden sẽ tới Ohio, đây là một phần trong loạt chuyến thăm các tiểu bang có tên "Trợ giúp đã đến". Ông Biden dự kiến sẽ có các buổi trò chuyện về gói cứu trợ 1.900 tỷ USD giúp hàng chục triệu người dễ tiếp cận hơn với các gói bảo hiểm.