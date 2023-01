Oanh 'Hà' - người đàn bà giang hồ không muốn quay đầu

Nhắc đến giang hồ đất Cảng, không thể không nói đến cặp chị em khét tiếng Dung "Hà" - Oanh "Hà".

Không nổi một cách "vua biết mặt chúa biết tên" như cô em Dung "Hà", nhưng sự "lặng lẽ" của Oanh "Hà" lại là sự lặng lẽ của... thần chết. Từng vào tù ra khám và cũng từng chứng kiến em gái mình phải gánh chịu hậu quả của cuộc chơi ân oán tàn độc, nhưng Oanh "Hà" chưa khi nào có ý định dừng lại. Người đàn bà này nói đúng hơn là không muốn quay đầu.

Người ta bảo, trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nếu nhìn gương mặt khá thuần của Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà", ít ai nghĩ, đây lại là bà trùm buôn ma túy xuyên quốc gia vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ sau một thời gian trốn nã ở nước ngoài.

Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà") khi bị bắt.

Những năm 90 của thế kỷ trước, khi cái tên Dung "Hà", em gái của Oanh "Hà" đang làm mưa, làm gió trong giới giang hồ ở Hải Phòng, thì Oanh "Hà" vẫn chỉ là cái tên mờ nhạt. Nhưng ít ai biết được rằng, Minh "sứt", một người anh kết nghĩa của Dung "Hà" đã gắn bó với gia đình Dung "Hà" từ thời điểm đó, Minh "sứt" là một ông trùm buôn ma túy (sau này y bị bắt và thụ án ở Trại giam Hoàng Tiến), nên cũng có thể nói con đường dẫn dắt Oanh "Hà" đến với nghề buôn ma túy là từ rất sớm, khi mối quan hệ của hai chị em nhà bà ta gồm toàn các ông "trùm" trong Nam, ngoài Bắc.

Vũ Hoàng Oanh là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Khác với cô em út Dung "Hà" ngông nghênh, cứ va là chạm, chạm là nổ, bất kể đối thủ là ai, Oanh có vẻ kín tiếng hơn. Nơi chị em Oanh sinh sống là phố Trạng Trình, là cái rốn của đám du thủ du thực trên bến dưới thuyền tụ tập.

Ngoài "sở hữu" cô em út với dàn đệ tử ngông cuồng, tay đao tay kiếm, Oanh "Hà" còn sở hữu thêm cậu em tên Chiến, người này từng bị bắt đi tập trung cải tạo sau đó vượt biên ra nước ngoài. Cô em gái còn lại kín tiếng nhất tên Hằng tuy ít người biết nhưng lại cũng tham gia khá sâu vào lĩnh vực cờ bạc.

Oanh "bén duyên" vào con đường giang hồ từ khi mới lớn, khởi đầu là các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến đầu những năm 90, khi tiếng tăm Dung "Hà" đã lừng lẫy, Oanh dựa hơi em gái để hành nghề “tín dụng đen” tại các sới bạc và cho vay cầm đồ. Em gái thì tổ chức đánh bạc, chị gái thì cung cấp tiền cho các con bạc, thế nên ít đối tượng nào dám qua mặt bùng tiền của Oanh.

Sau khi Dung "Hà" bị ông "trùm" Năm Cam cho đàn em thủ tiêu giữa Sài Gòn vào năm 2000 thì Oanh "Hà" bắt đầu ôm mộng bá chủ, tiếp tục gây dựng cơ nghiệp mà em gái mình dở dang. Chồng của Oanh "Hà" tên G., vốn là một cán bộ trong ngành Công an, từng được cử đi Liên Xô học về nghiệp vụ Cảnh sát. Nhưng khóa học chưa hoàn thành thì Liên Xô sụp đổ, ông ta về nước và lấy người vợ thứ hai chính là Oanh "Hà". Là người thân của hai người đàn bà có máu giang hồ, người đàn ông này nhanh chóng "nhúng chàm" và bị đuổi khỏi ngành Công an. Từ ngày lấy Oanh "Hà", G. phụ giúp em vợ quản lý các sới bạc ở TP. Hải Phòng. Mặc dù không ít lần vào tù, ra khám nhưng G. vẫn đi tiếp con đường cờ bạc, ma túy cùng chị em Oanh "Hà". Năm 2002, G. và Oanh "Hà" chia tay, đường ai nấy đi. G. đi đâu không biết, nhưng Oanh "Hà" vẫn đi đúng con đường của mình, là tổ chức đánh bạc và buôn bán ma túy.

Sau cái chết của cô em gái, người ta cũng thấy những tuyên bố rất rúng động trong giới giang hồ của Oanh "Hà", rằng nếu bắt được kẻ sát hại em gái mình sẽ đổi mạng lấy mạng. Tuy nhiên, kế hoạch truy tìm cũng như trả thù chưa được thực hiện thì năm 2002, Oanh sa lưới pháp luật về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tòa tuyên phạt Vũ Hoàng Oanh 20 năm tù nhưng sau này, Oanh có công phối hợp hỗ trợ cơ quan Công an phá nhiều vụ án, cải tạo tốt nên 7 năm sau, Oanh được đặc xá. Việc ra tù khá sớm so với bản án được tuyên khiến giới giang hồ càng kiêng nể bà ta vài phần.

Cứ ngỡ rằng sau đó, Oanh sẽ thay đổi, bởi tuổi tác khi đó cũng vào độ trung niên, không còn trẻ trung gì để oanh tạc trong giới giang hồ, nhưng bản chất trong con người vẫn là cái gì đó không dễ thay đổi. Thấy đi đâu cũng được đàn em vị nể, tung hô, Oanh lại nuôi giấc mộng làm bà "trùm", mà đúng hơn là bà ta hiểu rằng, không có cái nghề nào lại kiếm tiền nhanh như nghề buôn ma túy, dù biết, hậu quả của nó là cực kỳ tàn khốc. Oanh nhanh chóng thu nạp các đàn em của em gái Dung "Hà" trước đây, cùng nhau tiến vào Nam để gây dựng sự nghiệp.

Ma túy bị thu giữ trong đường dây của Oanh “Hà”.

Năm 2011, Oanh lại bị phạt 5 năm tù cho hành vi tổ chức đánh bạc ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Tháng 7/2014, vừa ra tù, Oanh "Hà" tiếp tục trở lại mở sòng bạc ở Lâm Đồng. Năm 2015, TAND. TP Đà Lạt xử phạt bà ta 18 tháng tù giam về tội đánh bạc. Đầu năm 2016, Oanh được ra tù. Dù liên tiếp "nhập kho" nhưng chưa khi nào Oanh thôi từ bỏ giấc mộng làm bà "trùm", nhất định bà ta không cam chịu một cuộc sống bình thường như những người khác.

Vừa ra tù, Oanh nhắm tới các sới bạc ở khu vực Đông Nam bộ, vì biết, Sài Gòn không còn là mảnh đất màu mỡ và cũng đều đã có "thị phần". Oanh "Hà" từng đến sòng bạc của một số đối tượng đặt vấn đề bảo kê để ăn chia nhưng thất bại. Đầu năm 2016, Cục Cảnh sát hình sự bao vây khách sạn Hoàng Phương, nơi Oanh "Hà" đang có mặt, bắt giữ 70 con bạc đang sát phạt tại đây; nhưng người đàn bà này may mắn được đàn em che chắn và trốn thoát hết sức ngoạn mục.

2. Thấy sòng bạc nổi tiếng nhất nhì Đông Nam bộ bị triệt phá, Oanh "Hà" nhận thấy đây không phải là mảnh đất màu mỡ để kiếm ăn nên chuyển hướng qua Campuchia. Và từ thời điểm này, Oanh chính thức là bà "trùm" chuyên tổ chức đánh bạc và buôn bán ma túy. Đàn em của Oanh có nhiệm vụ vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP. Hồ Chí Minh, bán cho các mối buôn lớn ở TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Bắc, ngoài ra còn bán ma túy sang nước thứ 3.

Liên quan đường dây này, một số đàn em của Oanh đã bị bắt giữ, còn Oanh nhanh chân bỏ trốn ra nước ngoài. Và lần này, bà ta lại trực tiếp điều hành một đường dây ma túy "khủng" từ khu vực Tam giác vàng về Việt Nam. Đường dây của Oanh gồm toàn những kẻ có tiền án nhiều hơn tiền mặt, những đối tượng trốn truy nã ra nước ngoài cũng được Oanh cho gia nhập đường dây và trở thành đệ tử của bà ta.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng giấu ma túy trong các lốc máy ôtô đã qua sử dụng, rồi thuê người vận chuyển từ nước ngoài về TP. Hồ Chí Minh tập kết. Tại kho hàng, nhóm nghi phạm tháo các lốc máy lấy ma túy rồi giao cho các khách mua sỉ trên địa bàn.

Ngoài ra, ma túy còn được vận chuyển về chi nhánh Công ty vận tải Bắc Việt ở quận 12, TP. Hồ Chí Minh, sau đó đưa ra trụ sở chính công ty ở Hà Nội giao cho Phạm Thế Anh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Sky House, để vận chuyển ra Hải Phòng tiêu thụ.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ tiến hành phá án, bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển ma túy. Một tổ công tác phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh bắt quả tang Nguyễn Thành Thắng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 20kg ma túy tổng hợp.

Thắng khai đi giao ma túy với thủ đoạn dùng ám tín hiệu để giao ma túy là tờ tiền chụp ảnh vào điện thoại di động, sau đó đối chiếu trùng khớp số series. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thắng, Ban chuyên án thu giữ 26 bánh heroin.

Cùng lúc, một mũi công tác khác của Ban chuyên án bắt giữ một số đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh, thu giữ hàng chục kilogam ma túy.

Tại Hà Nội, lực lượng chức năng cũng bắt giữ Phạm Thế Anh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Sky House, thu giữ 2kg ma túy tổng hợp và 2 xe ôtô.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban chuyên án xác định, 2 đối tượng Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, ở Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (25 tuổi, ở Hưng Yên) đã 23 lần nhận 91 lốc máy ôtô có cất giấu tổng cộng 1,5 tấn ma túy, vận chuyển qua biên giới từ nước ngoài về TP. Hồ Chí Minh. Chúng thuê kho bãi cất giấu, sau đó thuê Phạm Thế Anh vận chuyển về Hà Nội rồi đưa đi Hải Phòng tiêu thụ.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ xác định, sau khi các mắt xích trong đường dây bị bắt giữ, Nam và Thủy đã bỏ trốn vào phía Nam, sau đó xuất cảnh qua đường tiểu ngạch sang nước ngoài lẩn trốn. Sau một thời gian dài trinh sát, ngày 23/9/2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ 4 đối tượng là Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Sơn (là đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy của Công an tỉnh Quảng Ninh) và Oanh "Hà". Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131 kg ma túy các loại, bước đầu làm rõ, các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy.

Lần này thì chắc chắn Oanh "Hà" không còn cơ hội để ôm mộng làm bà "trùm" nữa rồi. Với liên khúc các tiền án, tiền sự, nhân thân cực kỳ xấu, chắc chắn, kết cục được báo trước của Oanh "Hà" sẽ rất nặng nề. Nhưng đó là cái giá mà người đàn bà chưa từng muốn quay đầu này phải chấp nhận.