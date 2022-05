Oằn mình giữa 'địa ngục trần gian' ở Ấn Độ

Một đợt nhiệt nữa được dự báo giáng xuống vào hôm 20/5, tập trung tại miền Bắc Ấn Độ, với mức nhiệt có thể lại lên tới ít nhất 42 độ C. Lúc này, nhiệt độ bước vào tháng 5 đang ở trên mức trung bình. Hôm 15/5, nhiệt độ tại New Delhi lên tới 46,7 độ C, gần chạm mức kỷ lục của tháng.