Ở tù do hiếp dâm, thị trưởng Pháp vẫn điều hành thị trấn

Ông Georges Tron vẫn điều hành thị trấn dù đang bị tống giam vì tội hiếp dâm. Điều này làm dấy lên làn sóng giận dữ từ các nhóm hoạt động nữ quyền và các chính trị gia đối lập.

Theo Guardian, hồi tháng 2, ông Georges Tron đã bị kết án tổng cộng 5 năm tù, trong đó có 2 năm tù treo, vì tội quấy rối tình dục và hiếp dâm một nhân viên nữ tại tòa thị chính thị trấn Draveil, phía nam nước Pháp. Ông Tron bác bỏ mọi cáo buộc, và đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa Tối cao Pháp.

Mặc dù bị tống giam, ông Tron vẫn không từ chức thị trưởng, mà tiếp tục điều hành thị trấn Draveil từ trong tù. Ông liên lạc với đội ngũ của mình qua thư, và mô tả việc bị giam giữ chỉ đơn giản là một "trở ngại".

Điều này khiến cho các chính trị gia đối lập và các nhà hoạt động nữ quyền hết sức giận dữ. Gabrielle Boeri-Charles, một chính trị gia đối lập, tin rằng ông Tron không còn "thẩm quyền về đạo đức" để điều hành thị trấn.

Thị trưởng Georges Tron của thị trấn Draveil, người vẫn điều hành thị trấn dù bị tống giam do hiếp dâm và tấn công tình dục. Ảnh: Guardian.

Nhóm nữ quyền Osez le Féminisme và Hiệp hội chống bạo lực đối với phụ nữ tại nơi làm việc châu Âu (AVFT) đã đưa ra một bản kiến nghị trực tuyến, kêu gọi chính phủ Pháp ban hành sắc lệnh đuổi việc ông Tron. Theo họ, việc một người bị kết án hiếp dâm và bỏ tù vẫn có thể quản lý một thị trấn và lực lượng cảnh sát địa phương là điều "không thể tưởng tượng nổi".

Tuy nhiên, chính phủ Pháp dường như lại đang từ chối có bất kỳ hành động nào. Ông Eric Dupond-Moretti, người nhậm chức bộ trưởng Tư pháp hồi năm 2020, cho rằng chính phủ không nên can thiệp do việc kháng cáo đang diễn ra, và gọi việc yêu cầu chính phủ can thiệp là "dị giáo".

Ông Dupond-Moretti vốn là một luật sư chuyên bào chữa cho các tội phạm cao cấp. Ông cũng tham gia bào chữa cho Thị trưởng Georges Tron trong lần đầu tiên ông ta bị xét xử hồi năm 2018.

Trong phiên tòa đó, ông Tron được tuyên trắng án, song ông ta bị tống giam sau khi phiên tòa phúc thẩm vào tháng 2/2020 xác định ông có hành vi tấn công tình dục và hiếp dâm.

Sau khi bản án được tuyên, tòa thị chính thị trấn Draveil đã thay mặt ông Tron ra thông cáo báo chí, trong đó cho biết ông từ chối từ chức và sẽ "chiến đấu để chứng minh mình vô tội" từ trong phòng giam.

Bất chấp vụ việc trên, ông Tron vẫn nhận được sự ủng hộ của các cử tri Draveil. Năm 2020, ông ta được bầu giữ chức thị trưởng lần thứ 5 liên tiếp, kể từ năm 1995.