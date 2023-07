Ở nơi cà chua đắt hơn xăng

Giữa lúc giá cà chua liên tục phá kỷ lục, người dân Ấn Độ bắt đầu so sánh chi phí cà chua với các mặt hàng khác như xăng, Bloomberg đưa tin hôm 7/7.

Giá cà chua tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã tăng hơn 5 lần so với đầu năm. Ảnh: Reuters.

Hôm 6/7, giá cà chua tại thủ đô New Delhi là 120 rupee (khoảng 1,45 USD )/kg, tăng hơn 5 lần so với mức giá 22 rupee hồi đầu năm 2023, theo dữ liệu của cơ quan quản lý thực phẩm Ấn Độ. Trong khi đó, giá xăng tại New Delhi là 96 rupee/lít.

Giá cà chua tăng thậm chí dẫn tới các hành vi phạm tội. Một nông dân ở bang Karnataka được cho đã ăn trộm 150.000 rupee (hơn 1.800 USD ) cà chua, theo Hindustan Times.

Giá cà chua Ấn Độ thông thường tăng vào các tháng 6-7 và 10-11 do đây không phải mùa thu hoạch ở các khu vực sản xuất lớn, ông Rohit Kumar Singh, lãnh đạo cơ quan phụ trách vấn đề người tiêu dùng Ấn Độ, cho biết.

“Chúng tôi gọi đây là tính mùa vụ trong giá hàng hóa”, ông Singh nói. “Giá sẽ bắt đầu giảm khi mùa thu hoạch bắt đầu từ tháng 8”.

Trong tháng 6, giá thực phẩm tại Ấn Độ ước tính tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn con số 3,3% hồi tháng 5.

Tại Ấn Độ, cà chua, hành tây và khoai tây là những thực phẩm có thể gây ra biến động lớn nhất đối với giá bán lẻ hàng hóa - dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong giỏ hàng hóa để tính lạm phát.

Trong lịch sử, một số đảng cầm quyền tại Ấn Độ đã thua bầu cử do không thể kiểm soát giá hành tây - một trong những nguyên liệu thiết yếu của nhiều món ăn Ấn Độ.

Bên cạnh đó, giá thực phẩm tăng cao cũng khiến ngân hàng trung ương gặp khó khăn trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.