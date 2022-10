Ổ nhóm ma túy trong quán massage Sao Mai

Ập vào cơ sở massage Sao Mai, công an bắt quả tang 10 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 6 người dương tính với chất cấm.

Công an quận Hải An, TP Hải Phòng, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Kiều Thanh Tâm (41 tuổi, quê Khánh Hòa), Lê Văn Hùng (27 tuổi, quê Hải Dương) và Lý Văn Hạc (27 tuổi, quê Lào Cai) về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị can Tâm, Hùng và Hạc (từ trái qua). Ảnh: Công an Hải Phòng.

Rạng sáng 23/9, lực lượng chức năng quận Hải An ập vào quán massage Sao Mai ở phường Đông Hải 2.

Thời điểm kiểm tra, trong quán có Tâm, Hùng, Hạc và 7 người khác.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 6 trên 10 người dương tính với ma túy.

Tai hiện trường, công an thu giữ 2 vỏ túi nylon, 2 chiếc cốc, đĩa sứ đều bám dính ma túy. Số ma túy này là ketamine, tổng khối lượng 0,61 gram.

Tâm là người mua bán ma túy, còn Hùng và Hạc tổ chức cho cả nhóm sử dụng chất cấm trái phép.