Ở nhà tránh dịch vẫn được du lịch nhờ sáng kiến lạ

Dù ở nhà thời điểm giãn cách, mọi người vẫn có thể du lịch không xê dịch nhờ một sáng kiến mới.

Nếu đặt câu hỏi “Ở nhà thì bạn du lịch kiểu gì?”, 10 người sẽ có 9 người trả lời ngay không cần suy nghĩ: “Du lịch qua điện thoại, máy tính hay TV”. Câu trả lời này có thể đúng với trước đây, nhưng ở thời điểm hiện tại bỗng có chút “lỗi thời”.

Du lịch tại gia kiểu mới

Mạng xã hội tuần qua rộ lên trào lưu check-in với kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng Việt Nam, từ Sơn Đoòng đến rừng Nam Cát Tiên, Côn Đảo… qua các hình ảnh được in trên chai nước khoáng.

Khi các chuyến du lịch hè đều bị tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch, nhiều ý tưởng du lịch tại gia đã ra đời. Tuy nhiên, check-in qua chai nước khoáng in cảnh đẹp thiên nhiên Việt Nam là ý tưởng chưa từng có. Đó là lý do hình thức check-in này nhanh chóng trở thành trào lưu thu hút đông đảo bạn trẻ và tín đồ du lịch tham gia.

Ý tưởng này xuất phát từ bộ sưu tập đặc biệt “100 kỳ quan thiên nhiên” của hãng nước khoáng La Vie. Bộ sưu tập gồm 100 nhãn chai khác nhau, thể hiện vẻ đẹp của 100 thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng Việt Nam.

Ca sĩ MLee check-in tại nhà với các thiên đường du lịch Việt Nam qua chai nước khoáng La Vie.

Theo MLee - ca sĩ nổi tiếng đam mê du lịch, ý tưởng check-in nơi mình thích theo cách đặc biệt này đem đến cho cô niềm vui nho nhỏ trong thời điểm giãn cách. Nhờ vậy, cô cảm thấy lạc quan hơn, có thêm niềm tin vào việc dịch bệnh sẽ sớm qua đi, bản thân được hội ngộ bạn bè trong các chuyến “đi trốn” trong tương lai.

Là người hay nghĩ ra những ý tưởng du lịch tại gia hài hước, travel blogger Tô Đi Đâu cũng nhanh chóng bắt kịp trào lưu du lịch mới này.

Travel blogger Tô Đi Đâu bắt kịp trào lưu check-in cùng nước khoáng La Vie. Ảnh chụp màn hình.

“Check-in tận nơi là xưa roài, ở nhà mà vẫn check-in được mới là ngầu. Giờ Tô có thể check-in tới tận 100 kỳ quan thiên nhiên Việt qua BST limited edition của La Vie. Ngồi nhìn cảnh trong chai mà bồi hồi nhớ về những chuyến đi. Nơi nào mình chưa đến, mình vẫn sưu tập để lấy động lực khám phá ở những chuyến đi tới”, Tô Đi Đâu chia sẻ trên trang cá nhân.

Ngoài giới showbiz hay KOL Việt, sáng kiến du lịch không xê dịch cũng được chia sẻ trên nhiều fanpage về du lịch nổi tiếng như Check in Vietnam, Amazing Things in Vietnam, Vietnam Travel… Không ít bạn trẻ còn rủ nhau sưu tập đủ 100 địa danh được in trên chai của hãng nước khoáng quen thuộc này.

Sáng kiến ra đời giữa mùa dịch

Sáng kiến du lịch mới lạ này ra mắt vào những ngày đầu tháng 7, từ sự hợp tác giữa hãng nước khoáng La Vie và Tổng cục Du lịch Việt Nam, nhằm giúp cộng đồng được ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên đất nước dù đang ở nhà.

Thông qua loại thức uống quen thuộc, hơn 100 kỳ quan thiên nhiên đất Việt được tái hiện chân thực, rõ nét. Mỗi chai nước in hình danh thắng không chỉ góp phần lan tỏa du lịch Việt đi muôn nơi, mà còn truyền đi thông điệp khi bạn an toàn thì bạn sẽ có nhiều cơ hội để du lịch và tận hưởng vẻ đẹp của đất nước. Bộ sưu tập cũng giúp cộng đồng biết thêm về các điểm đến hấp dẫn, để lên kế hoạch cho những chuyến đi sau dịch.

Ở mỗi chai nước đặc biệt này, người dùng có thể quét mã QR để tìm hiểu thông tin hữu ích về du lịch tại trang thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch.

Đại diện Tổng cục Du lịch cho biết sáng kiến này là một trong những hoạt động quảng bá vẻ đẹp kỳ quan thiên nhiên Việt Nam đến đông đảo du khách. Qua đó, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và duy trì cảm hứng du lịch sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Mỗi nhãn chai thể hiện vẻ đẹp của một thắng cảnh thiên nhiên ở mọi miền đất nước.

Điểm nhấn của bộ sưu tập hơn 100 chai nước in hình danh thắng Việt không chỉ đến từ sự chân thực trong cảnh sắc thiên nhiên, mà còn ở chất liệu nhựa tái chế tạo ra sản phẩm. Tất cả bộ sưu tập đều làm từ nhựa tái chế dùng cho ngành đồ uống (food-grade recycled PET) - một sáng kiến bao bì bền vững được La Vie thực hiện từ cuối năm 2020.

Qua việc sử dụng nguyên liệu này, người dùng có thể hiểu được việc phân loại và bỏ vỏ chai đúng nơi quy định không chỉ góp phần giảm tác động đến môi trường, đặc biệt tại các điểm du lịch, mà còn giúp vỏ chai có cơ hội được tái sinh.