Ở Met Gala, vợ chồng bị cấm ngồi cạnh nhau

Các khách mời tham dự Met Gala phải tuân thủ một số quy tắc kỳ lạ. Chụp ảnh selfie, hơi thở có mùi... bị cấm tại sự kiện.

Met Gala 2022 được tổ chức vào ngày 2/5 với chủ đề mang tên "In America: An Anthology of Fashion". Sự kiện năm nay nhằm mục đích tôn vinh những anh hùng vô danh của ngành thiết kế.

Mỗi khách mời tham dự Met Gala đều được Anna Wintour lựa chọn kỹ lưỡng. Bất kỳ khách mời nào tham dự sự kiện đều phải tuân theo những quy tắc nhất định.

Không chụp ảnh selfie

The Independent đưa tin tại các sự kiện lớn, một số người nổi tiếng sẽ tranh thủ chụp ảnh selfie để lưu giữ kỷ niệm. Tuy nhiên, điều này bị cấm tại Met Gala.

Thông tin được công bố vào năm 2015 cho biết khách mời không được sử dụng mạng xã hội trong thời điểm diễn ra sự kiện. Quy định này được đưa ra nhằm hạn chế tình trạng người nổi tiếng dành phần lớn thời gian sử dụng điện thoại.

Khách mời không được chụp ảnh selfie, sử dụng mạng xã hội trong thời gian diễn ra sự kiện. Ảnh: Vogue.

"Không được phép chụp ảnh và sử dụng mạng xã hội trong thời gian diễn ra sự kiện", thông báo được gửi đến toàn thể khách mời nêu rõ.

Lệnh cấm này bị nhiều người phản đối. Tại sự kiện vào năm 2017, Kylie Jenner đã lách luật bằng cách chụp ảnh trong phòng vệ sinh.

Cấm người dưới 18 tuổi

Vào năm 2018, có thông tin tiết lộ rằng Met Gala giới hạn độ tuổi của khách mời. Điều này đồng nghĩa với việc nghệ sĩ dưới 18 tuổi không được tham dự sự kiện.

Chia sẻ với The Hollywood Reporter vào năm 2018, người mẫu kiêm vũ công Maddie Ziegler cho biết: "Tôi không thể tham dự vì chưa đủ tuổi". Khi đó, cô 16 tuổi.

Nhiều người cho rằng chủ đề của sự kiện là lý do ban tổ chức giới hạn độ tuổi. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của sự kiện xác nhận rằng Met Gala "không thích hợp dành cho người dưới 18 tuổi".

Cấm hút thuốc trong bảo tàng

Vào năm 2017, nhiều người nổi tiếng bao gồm Bella Hadid, Dakota Johnson và Marc Jacobs bị bắt gặp hút thuốc trong phòng vệ sinh tại Met Gala.

Các thành viên trong hội đồng quản trị và nhà tài trợ đã bày tỏ sự thất vọng với hình ảnh khách hút thuốc tại sự kiện. Một số ý kiến cho rằng hành động này bày tỏ "sự thiếu tôn trọng với các bộ sưu tập nghệ thuật".

Page Six cho biết sau những lời phàn nàn, ban tổ chức đã đưa ra thông báo: "Nghiêm cấm hút thuốc trong bảo tàng". Quy định này được đưa lên thư mời.

Không để hơi thở có mùi

Sau khi tham dự thảm đỏ, các khách mời sẽ được thưởng thức cocktail và bữa tối trang trọng. Theo The New York Post , một số món ăn bị loại bỏ khỏi thực đơn theo yêu cầu của Anna Wintour.

Một cựu nhân viên của Vogue cho biết lá mùi tây bị cấm để tránh nguy cơ nguyên liệu này dính vào răng khách mời.

Các món ăn tại sự kiện sẽ không có hành, tỏi để tránh ảnh hưởng đến mùi hơi thở. Món bruschetta cũng bị cấm để tránh trường hợp thức ăn rơi trên quần áo của khách mời.

Vào năm 2016, người mẫu Karlie Kloss đã cắt thiết kế có đuôi dài đến sàn thành váy ngắn vì bị đổ rượu vang lên trang phục.

Tại Met Gala, các cặp vợ chồng không được ngồi cạnh nhau. Ảnh: Vogue.

Sắp xếp chỗ ngồi nghiêm ngặt

Anna Wintour rất coi trọng vị trí ngồi của khách mời tại sự kiện. Trong bộ phim tài liệu The First Monday in May, giám đốc phụ trách dự án tại Vogue, Sylvana Ward Durrett, giải thích rằng có rất nhiều người môi giới quyền lực tham dự sự kiện. Bởi vậy, ban tổ chức xem xét kỹ lưỡng sắp xếp chỗ ngồi.

Theo Ward Durrett, vợ chồng không bao giờ được ngồi cạnh nhau. "Mục đích chính của việc tham dự sự kiện là gặp gỡ và giao lưu với mọi người. Điều này đâu còn nghĩa lý gì nếu bạn đến đây chỉ để đi cùng và ở cạnh chồng cả buổi", cô nói thêm.