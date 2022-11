O HUI Sym-Micro Essence - ‘bản giao hưởng ánh sáng’ cho làn da

Sở hữu công nghệ tiên tiến và thành phần độc quyền, O HUI Sym-Micro Essence đưa dưỡng chất vào sâu từng lớp biểu bì, giúp làn da tỏa sáng cả chiều sâu và bề mặt.

Phần lớn vấn đề về da xuất hiện khi hệ vi sinh không được điều tiết và cân bằng đúng cách. Đó là lý do O HUI dày công nghiên cứu và đem đến tinh chất Sym-Micro Essence (nằm trong bộ sưu tập The First Geniture). Với công nghệ độc quyền có tác dụng tinh chỉnh hệ vi sinh trên da, sản phẩm giúp gương mặt tỏa sáng đa chiều.

O HUI cổ vũ tinh thần phái đẹp

Với O HUI, làm đẹp nói chung và chăm chút cho làn da nói riêng là cách cổ vũ tinh thần cho phụ nữ, giúp họ chủ động trong cuộc sống, tự tin và thêm bản lĩnh.

Để xướng lên “bản giao hưởng” dành riêng cho phái đẹp, O HUI kết hợp Universal Music Vietnam và ca sĩ Juky San ra mắt EP đặc biệt về hình ảnh người phụ nữ làm chủ cảm xúc trong tình yêu. EP gồm 4 MV theo chủ đề bốn mùa: Xuân - hạ - thu - đông. Các MV được phối lại trên nền nhạc cổ điển, tạo nên “bản giao hưởng ánh sáng” của làn da xuyên suốt bốn mùa.

O HUI kết hợp ca sĩ Juky San ra mắt EP đặc biệt về phái đẹp.

Chọn chủ đề nhạc giao hưởng cho màn kết hợp với Universal Music Vietnam và ca sĩ Juky San, O HUI muốn lan tỏa vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại, luôn chủ động trong cuộc sống, công việc, tình yêu… Không ai khác, họ chính là “nhạc trưởng” bản lĩnh của “bản giao hưởng cuộc đời”.

Juky San lan tỏa cảm hứng làm đẹp cho phụ nữ qua MV bốn mùa.

Cũng không thể phủ nhận, cuộc sống yêu cầu các cô gái tất bật giữa công việc, gia đình, tình cảm cá nhân, bạn bè… Họ không tránh khỏi áp lực, căng thẳng. Tất cả ảnh hưởng trực tiếp đến làn da, có thể làm giảm độ đàn hồi, gây khô, sạm, nám nếu không được cân bằng và phục hồi đúng cách. Thực tế, tình trạng khô, sạm da và nếp nhăn là biểu hiện của tổn thương kéo dài đã lâu.

Đó là lý do phái đẹp hiện đại - kể cả Gen Z - ngày càng quan tâm đến việc chống lão hóa, cũng như cân bằng hệ vi sinh trên da. Đặc biệt, những làn da phải chịu nhiều tác nhân gây lão hóa như thức khuya, căng thẳng, thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh... cần được chú trọng.

Tinh chất hỗ trợ "điều hòa ánh sáng" trên da

Không chỉ cổ vũ phụ nữ hiện đại sự tự chủ và tự tin, O HUI đồng hành cùng phái đẹp trên hành trình cân bằng làn da, hỗ trợ phục hồi và ngăn ngừa lão hóa qua tinh chất The First Geniture Sym-Micro Essence.

Việc thêm The First Geniture Sym-Micro Essence vào chu trình chăm sóc hàng ngày giúp làn da cải thiện, tăng cường đề kháng và cân bằng hệ vi sinh, ngăn ngừa lão hóa sớm, hỗ trợ tái tạo tế bào da suy yếu. Tinh chất có khả năng làm sáng với hiệu ứng “ánh sáng đa chiều”, giúp làn da rạng rỡ và khỏe mạnh từ mọi góc độ, đồng thời cải thiện độ ẩm mịn.

The First Geniture Sym-Micro Essence tạo hiệu ứng “ánh sáng đa chiều” trên da.

Sản phẩm có công nghệ độc quyền Gen-Biotics chứa 3 loại probiotics và 4 loại prebiotics, giúp cải thiện hàng rào sinh học, tạo môi trường lý tưởng để lợi khuẩn hình thành và phát triển.

The First Geniture Sym-Micro Essence có công nghệ độc quyền hỗ trợ tái tạo và nuôi dưỡng tế bào.

Ngoài ra, công nghệ độc quyền Signature 29Cell cung cấp dưỡng chất và giúp tái tạo 29 loại nhân tố, tăng sinh số lượng cũng như năng lượng trong tế bào gốc, nuôi dưỡng da sáng khỏe từ bên trong. Sản phẩm có chiết xuất từ hoa mẫu đơn mang đến hương thơm dịu dàng.

Kỹ thuật Transkin EGF/hGH giúp cải thiện gấp 5 lần sự hấp thu và thẩm thấu dưỡng chất vào sâu trong da, chăm sóc từng tế bào da và phục hồi tổn thương từ nhỏ nhất.

Với The First Geniture Sym-Micro Essence, phái đẹp sở hữu làn da căng mướt, sáng đa chiều để thêm tự tin. Đây là sức mạnh để các nàng tỏa sáng trong mọi phương diện cuộc sống, thành công với hình ảnh phụ nữ đương đại - hoàn hảo mọi khía cạnh.

Độc giả tham khảo về sản phẩm tại đây, thưởng thức MV Juky San x O HUI tại đây.