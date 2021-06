Ổ dịch Covid-19 tại Thâm Quyến làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu

Khi các cảng Trung Quốc tắc nghẽn vì dịch Covid-19, tình trạng trục trặc lan tràn khắp chuỗi cung ứng trên toàn cầu, đe dọa gia tăng chi phí và làm trầm trọng thêm sự gián đoạn.

Bloomberg đưa tin theo đối tác liên minh Ocean Network Express Holdings Ltd., trong tháng này, một tàu chở hàng do Cosco Shipping Lines Co. điều hành sẽ bỏ một bến cảng ​​ở Singapore khỏi lịch trình vì sự chậm trễ tại Trung Quốc.

Một trong các tàu của CMA CGM (Pháp) đến Trung Quốc vào tháng 7 cũng sẽ không ghé qua trung tâm vận chuyển hàng hóa xuyên Đông Nam Á.

"Tình trạng chậm trễ đã dẫn đến áp lực tăng giá vận chuyển tại Trung Quốc do thiếu container và nhu cầu xuất khẩu tăng", ông Josh Brazil, Phó chủ tịch tiếp thị của project44, nhận định. "Chi phí vận chuyển cao sẽ góp phần vào mối đe dọa lạm phát toàn cầu", ông nói thêm.

Theo ông Simon Heaney thuộc bộ phận nghiên cứu container tại Drewry Shipping Consultants Ltd., một đợt bùng phát Covid-19 ở Diêm Điền, Thâm Quyến đã làm tăng giá cước vận chuyển giao ngay trên toàn cầu. Chỉ số World Container Index của Drewry gia tăng 10% trong vòng 3 tuần qua.

Các tàu phải chờ lâu hơn tại cảng Singapore so với một năm trước đó.

Sự gián đoạn giáng thêm đòn lên các chủ hàng trên toàn cầu, vốn đang vật lộn với đứt quãng chuỗi cung ứng vì đại dịch và vụ tắc nghẽn ở kênh đào Suez hồi đầu năm. Theo ước tính của project44, thời gian vận chuyển hàng hóa ở Singapore hiện là 8-9 ngày, tăng so với 5 ngày của một năm trước.

Nhà khai thác cảng PSA Singapore cho biết lịch trình tàu và dịch vụ của nhà cung cấp bị gián đoạn do sự chậm trễ tại cảng Diêm Điền. Tắc nghẽn đã tràn đến các cảng Shekou và Nam Sa gần đó. “Chúng tôi cho rằng những chuyến tàu đến Singapore cũng sẽ chịu ảnh hưởng", công ty nói thêm.

Tuy nhiên, các tàu container ghé vào nhà ga của PSA Singapore không phải chờ đợi lâu hơn do sự chậm trễ ở Diêm Điền.