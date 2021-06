Ở đâu du khách được xem cá lóc bay?

6. Nơi nào ở miền Tây được mệnh danh xứ sở của cánh đồng thốt nốt? An Giang

Bến Tre

Kiên Giang Nhắc đến thiên nhiên An Giang, người ta nghĩ ngay đến những cánh đồng thốt nốt ngút chân trời. Cây thốt nốt gắn liền với đời sống sinh hoạt của người An Giang từ bao đời nay, có nhiều nhất ở vùng Thất Sơn. Hình ảnh những cánh đồng thốt nốt nhuộm nắng chiều vàng ươm khắc sâu trong tâm trí những lữ khách ghé chân đến đây. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu.