Nuxe very rose - cứu tinh cho làn da nhạy cảm

Nuxe very rose là giải pháp làm sạch, thanh lọc và nuôi dưỡng làn da với những thành phần tinh túy của cánh hồng Đan Mạch, phù hợp đa dạng người dùng.

Nuxe có tuổi đời hơn 30 năm, là một trong những thương hiệu dược, mỹ phẩm nổi tiếng hàng đầu tại Pháp và trên thế giới. Sản phẩm của Nuxe là sự kết hợp của những nguyên liệu thiên nhiên cùng khoa học làn da. Bên cạnh các dòng mỹ phẩm nổi tiếng như Huile prodigieuse, dầu dưỡng đa năng,… Nuxe còn được biết đến nhờ những bí quyết làm đẹp thiên nhiên, đặc biệt từ cánh hoa hồng.

Những cánh hồng nâng niu làn da nhạy cảm

Nuxe very rose được tinh chế từ những cánh hoa hồng damask (hồng damascena) của Đan Mạch. Hồng damascena được mệnh danh là loài hoa quý, thường được tinh chọn để tạo nên các dòng dược, mỹ phẩm làm đẹp cho phụ nữ.

Những cánh hồng từ lâu đã là thành phần làm đẹp không thể thiếu với phụ nữ.

Thành phần tinh túy từ loài hoa này giúp làm mềm, mịn, dưỡng ẩm da,… bên cạnh độ lành tính, thích hợp cả với da nhạy cảm. Hương thơm đặc biệt của hoa hồng damask cũng dẫn dụ người dùng vào không gian êm ái, hứa hẹn đánh thức mọi giác quan.

Nuxe very rose - dòng chăm sóc da với chiết xuất tinh túy từ những cánh hồng damask trồng theo phương pháp hữu cơ - được xem là bí quyết làm đẹp của phần lớn phụ nữ Pháp. Với thành phần chính là những giọt tinh chất từ hoa hồng damask, kết hợp công thức không thành phần hoặc chất dẫn xuất có nguồn gốc động vật (trên 95% nguồn gốc thiên nhiên), toàn bộ sản phẩm dòng Nuxe very rose an toàn với mọi loại da.

Nuxe very rose có thành phần chính là chiết xuất cánh hồng damask.

Sau nhiều năm ra mắt, Nuxe very rose vẫn chiếm được cảm tình của phái đẹp trên toàn thế giới. Bên cạnh bảng thành phần lành tính và “xanh” đặc trưng, Nuxe very rose còn là kết tinh của những phát minh khoa học làm đẹp hiện đại của hãng, kết hợp hương thơm tự nhiên để khai mở giác quan người dùng.

Dòng sản phẩm làm sạch có độ pH gần bằng độ pH tự nhiên của da. Điều này góp phần giảm tình trạng kích ứng và khô căng. Nuxe very rose cũng nằm trong địa hạt mỹ phẩm vegan được đón nhận và tin dùng.

Sau 30 năm ra mắt, Nuxe very rose vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều phụ nữ trên toàn thế giới.

3 bước chăm sóc da toàn diện với Nuxe very rose

Sau một ngày dài, làn da chịu nhiều tổn thương cần được chăm sóc phù hợp. Bên cạnh đó, với những làn da nhạy cảm, rất khó để tìm được các sản phẩm chăm sóc an toàn. Nuxe very rose được xem là một trong những giải pháp làm sạch dịu nhẹ mà tối ưu.

Ngay từ bước tẩy trang với 3-in-1 Soothing micellar water, người dùng đã có thể cảm nhận mùi hương ngọt ngào nhưng không nồng gắt, mang đến sự thoải mái và thư thái. 3-in-1 Soothing micellar water chứa chiết xuất hoa hồng đã được công nhận về đặc tính làm dịu và mềm da, kết hợp phức hợp skin-respect complex cùng chất làm sạch micellar.

Sản phẩm mang đến 3 công dụng: Làm sạch hiệu quả các tạp chất và lớp trang điểm; đảm bảo khả năng chịu đựng của da; giữ độ ẩm mượt nhờ củng cố hàng rào bảo vệ da. Đặc biệt, 3-in-1 Soothing micellar water an toàn với những làn da nhạy cảm nhất.

3 bước chăm sóc với Nuxe very rose là giải pháp làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm được yêu thích.

Tại bước rửa mặt với Light cleansing foam, ngay khi lớp bọt chạm vào da, người dùng đã được tận hưởng trải nghiệm rửa mặt thoải mái nhất. Không chứa thành phần có nguồn gốc từ động vật, kết hợp công thức phân hủy sinh học và phức hợp skin-respect từ đường 100% thực vật, dòng sữa rửa mặt này đảm bảo cân bằng độ pH, giúp da ẩm mượt, thanh sạch.

Ở bước cuối, người dùng có thể xịt một lớp dưỡng ẩm Refreshing toning mist để da luôn trong trạng thái tươi mới và mềm mịn như những cánh hồng. Sở hữu phức hợp skin-respect complex, dòng xịt dưỡng ẩm “2 trong 1” này còn mang đến cảm giác nhẹ dịu ngay lập tức nhờ hàm lượng allantoin cao.

3 bước chăm sóc với bộ sản phẩm Nuxe very rose hứa hẹn giúp vỗ về cả những làn da nhạy cảm nhất sau một ngày dài mệt mỏi.