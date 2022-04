Nutifood trao học bổng 100 triệu đồng cho khách hàng đầu tiên

Chương trình “Nền tảng vững vàng, lớn khôn vượt bậc” đã tìm ra chủ nhân các suất học bổng đầu tiên. Đây là sự tri ân của Nutifood GrowPLUS+ đến khách hàng đã đồng hành 10 năm qua.

May mắn trở thành khách hàng đầu tiên trúng học bổng kim cương 100 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Phương Nga (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) không giấu nổi niềm vui mừng. Chị Nga chia sẻ: “Lúc biết tin trúng thưởng, tôi như ở trên mây, không dám tin đây là sự thật vì không nghĩ mình có thể trúng cho con suất học bổng giá trị lớn đến vậy. Tuy nhiên, sau khi định thần lại, tôi vui mừng khôn xiết và khoe ngay tin vui với ông xã”.

Chị Nguyễn Thị Phương Nga hạnh phúc nhận học bổng kim cương trị giá 100 triệu đồng cho con.

Chị Nga chia sẻ cơ duyên biết đến nhãn hiệu Nutifood GrowPLUS+ là được một người bạn phản hồi tốt về sản phẩm nên chị đã “bắt tay” vào tìm hiểu. Tự nhận là người kỹ tính, chị lên mạng đọc thông tin, hàm lượng dưỡng chất có trong sữa, thậm chí dùng thử trước để cảm nhận rồi mới cho con uống.

“Điều tôi ấn tượng nhất là sản phẩm có công thức FDI ‘đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt’ - đây là hai vấn đề mà các bà mẹ nuôi con nhỏ quan tâm hàng đầu. Hàm lượng DHA và các khoáng chất cần thiết trong sữa rất cao, tốt cho sự phát triển về trí tuệ lẫn thể chất của con. Hương vị sữa ngọt thanh, không ngấy và dễ uống nên bé nhà tôi rất thích”, chị Nga cho biết.

Chia sẻ về dự định sử dụng số tiền trúng thưởng, chị Nga nói do bé mới hơn 2 tuổi nên hai vợ chồng quyết định gửi tiết kiệm 100 triệu đồng để đầu tư cho việc học sau này của con. Chị và chồng sẽ cho con trau dồi tiếng Anh khi bé bước vào tiểu học, bởi đây là độ tuổi lý tưởng để tiếp thu ngoại ngữ. Chị Nga cũng cảm ơn Nutifood GrowPLUS+ đã mang đến niềm vui lớn cho gia đình.

Cũng là một trong những khách hàng trúng thưởng sớm nhất của chương trình “Nền tảng vững vàng, lớn khôn vượt bậc”, chị Thái Thị Thủy (huyện Yên Thành, Nghệ An) bày tỏ sự phấn khởi. Chị kể trước khi trúng học bổng trị giá 10 triệu đồng, chị đã hai lần được giải khuyến khích, trúng thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng.

Chị Thái Thị Thủy tin rằng học bổng là trợ lực để con phát triển tri thức.

Đồng hành cùng Nutifood GrowPLUS+ từ những ngày đầu nhãn hiệu có mặt trên thị trường, chị Thủy cho biết cả 3 con của chị đều sử dụng sản phẩm này. Chị nhớ lại: “Trước khi biết đến sản phẩm, tôi nuôi cháu cực lắm. Sữa mẹ bị thiếu nên bé nhỏ người và hay ốm vặt. Được anh trai giới thiệu, tôi cho bé dùng thử Nutifood GrowPLUS+ đỏ. Sau một năm, kết quả vượt xa mong đợi vì con hợp sữa, ăn uống ngon miệng hơn, không bị táo bón và có sự thay đổi rõ rệt về thể chất”.

Do hài lòng với sản phẩm, chị Thủy an tâm tiếp tục cho hai bé sau sử dụng Nutifood GrowPLUS+ từ những năm đầu đời. Chị chia sẻ: “Cậu bé nhỏ nhắn gầy gò ngày nào nay trở thành học sinh cao to, hoạt bát cuối cấp II. Điều này khiến tôi hạnh phúc và thấy chọn lựa ngày trước là đúng đắn”.

Cũng như chị Nga, chị Thủy dự định dùng toàn bộ giá trị của suất học bổng để đầu tư tri thức, cho các bé tham gia học ngoại khóa giúp nuôi dưỡng tiềm năng và phát huy tối đa thế mạnh của con.

“Tôi thấy chương trình ý nghĩa vì Nutifood không chỉ cung cấp sản phẩm sữa chất lượng giúp các con phát triển thể chất, mà còn đồng hành trong hành trình học vấn của bé”, chị Thủy nhận xét.

Chương trình tri ân khách hàng “Nền tảng vững vàng, lớn khôn vượt bậc” tiếp tục diễn ra đến hết ngày 15/5. Hàng nghìn học bổng đang chờ đợi những chủ nhân tiếp theo ở phía trước. Cha mẹ hãy nhanh chân tham gia để là người tiếp theo rinh học bổng tặng con.