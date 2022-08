Nutifood GrowPLUS+ triển khai chiến dịch tri ân cửa hàng xuất sắc

Chương trình dành cho các cửa hàng, đại lý đã và đang đồng hành cùng nhãn hàng đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, tiếp tục sứ mệnh nâng cao tầm vóc trẻ em Việt Nam.

Trên hành trình phát triển 10 năm, Nutifood GrowPLUS+ không ngừng hướng đến chuỗi hoạt động ý nghĩa, gắn kết cùng cộng đồng và khách hàng. Bên cạnh đó, nhãn hàng cũng liên tục triển khai chương trình tri ân đến các cửa hàng, đại lý đã và đang tin tưởng, đồng hành.

Món quà tri ân bất ngờ đến từ nhãn hàng dành cho cửa hàng có doanh thu xuất sắc.

Chương trình nhằm gửi lời tri ân đến các cửa hàng và đại lý có doanh thu vượt trội. Đây là những cánh tay nối dài, đưa sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ Sữa non đến gần hơn với người tiêu dùng. Với Nutifood GrowPLUS+, mối quan hệ gắn bó giữa các cửa hàng và nhãn hàng không chỉ về kinh doanh, mà trên hết, còn là tình cảm, sự chia sẻ, đồng hành để mang những sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Đại lý là cầu nối quan trọng kết nối Nutifood GrowPLUS+ với người tiêu dùng.

Chia sẻ nhận định về sản phẩm mới, chị An - chủ cửa hàng Khánh Ngân - cho biết:“Khi nhận được món quà bất ngờ từ công ty, tôi rất vui vì biết công ty thật sự quan tâm đến các cửa hàng, đại lý. Hiện nay có nhiều mặt hàng sữa cạnh tranh cả về chất lượng và giá cả, nhưng sau một thời gian kinh doanh Nutifood GrowPLUS+ Sữa non tại cửa hàng, tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Chất lượng sản phẩm tốt sẽ khiến người mua truyền tai nhau, tự trải nghiệm và tìm đến”.

Nutifood GrowPLUS+ cảm ơn đại lý đã và đang tin tưởng đồng hành cùng nhãn hàng.

Khi được hỏi về bí quyết trở thành cửa hàng đại lý có doanh thu vượt trội tại khu vực miền Đông, chị An cho biết: “Tôi không có bí quyết gì đặc biệt. Một phần vì khi bán dòng sản phẩm nào, tôi cũng sẽ tìm hiểu công thức cũng như hàm lượng dinh dưỡng. Tôi muốn đem đến những gì tốt nhất để xây dựng uy tín trong lòng khách hàng”.

“Đối với GrowPLUS+ Sữa non, nhiều khách hàng quay trở lại để hỏi mua sản phẩm và cho biết bé có tăng cân, không bị táo bón, giảm hẳn ốm vặt... Khách hàng nhận xét vậy nên tôi cũng thấy an tâm về chất lượng để tiếp tục giới thiệu sản phẩm đến nhiều người hơn. Bán được nhiều sản phẩm, tôi vui lắm vì cửa hàng cũng tăng thêm doanh thu”, chị An nói thêm.

Hơn một thập kỷ với nhiều biến động kinh tế lẫn xã hội và gần đây nhất là đại dịch Covid-19 kéo dài hơn 2 năm, Nutifood GrowPLUS+ vẫn giữ vững vị trí là nhãn hiệu sữa trẻ em đứng đầu về doanh thu tại Việt Nam trong 3 năm liền (2019-2021).

Nutifood GrowPLUS+ có mặt trên các kệ hàng.

Nutifood GrowPLUS+ góp mặt trên thị trường với 3 dòng sản phẩm: Nutifood GrowPLUS+ Đỏ (cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi), Nutifood GrowPLUS+ Xanh (cho trẻ biếng ăn), Nutifood GrowPLUS+ Trắng (trẻ cao lớn khỏe mạnh mà không thừa cân cân). Tiếp tục khẳng định vị thế của mình, doanh nghiệp ra mắt Nutifood GrowPLUS+ Sữa non giúp nhân đôi sức đề kháng cho trẻ, đánh dấu bước tiến trong hành trình hoàn thiện bộ giải pháp đặc trị, thực hiện sứ mệnh nâng cao tầm vóc trẻ em Việt Nam bằng nguồn dinh dưỡng chuẩn cao trong suốt 10 năm qua.