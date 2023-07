Nút mạch, điều trị cùng lúc u xơ và lạc nội mạc tử cung

Chị Nguyễn Mai Anh (47 tuổi) bị lạc nội mạc toàn bộ tử cung kèm 8 u xơ. Bệnh nhân được bác sĩ điều trị bằng nút mạch, không cần phẫu thuật.

Chị Mai Anh đến BVĐK Tâm Anh Hà Nội khám vì nghĩ bị u xơ tử cung. Nhưng sau khi chụp MRI, bác sĩ phát hiện chị bị lạc nội mạc toàn bộ tử cung kèm 8 u xơ rải rác. Trong đó, u to nhất kích thước 67x36 mm, trên nền tử cung to toàn bộ. Người bệnh cho biết từng mổ bóc tách u xơ tử cung năm 2006, sau đó tái phát. Mỗi lần hành kinh, chị đau bụng và lưng đến “mất ăn mất ngủ”, phải nghỉ làm ở nhà.

Sau hội chẩn, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp - cùng ê-kíp quyết định điều trị bằng phương pháp nút mạch. Theo bác sĩ, cả u xơ và lạc nội mạc tử cung đều nhận nguồn máu nuôi từ động mạch tử cung. Do đó, với một lần can thiệp nút mạch, bác sĩ có thể giải quyết cả hai bệnh.

Sau 45 phút nút mạch, PGS Hiền và TS.BS Nguyễn Duy Trinh - Phó giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp - bít tắc toàn bộ nhánh mạch nuôi u, để lại các nhánh lành nuôi cơ tử cung nhằm duy trì chức năng sinh lý.

Sau một tháng nút mạch, ở kỳ kinh tiếp theo, chị Mai Anh giảm 90% đau bụng kinh, lượng kinh nguyệt giảm còn 1/4 so với trước. Kết quả siêu âm tái khám cho thấy kích thước tử cung, u xơ và vùng lạc nội mạc giảm nhiều so với trước khi nút mạch.

“Giờ kỳ kinh của tôi rất nhẹ nhàng, thoải mái, không còn ám ảnh như trước. Cảm ơn bác sĩ vì giúp tôi trở lại cuộc sống bình thường”, chị chia sẻ.

TS Nguyễn Duy Trinh siêu âm cho chị Mai Anh khi tái khám.

PGS Nguyễn Xuân Hiền cho biết nút mạch là lựa chọn điều trị mới cho người bệnh u xơ, lạc nội mạc tử cung. Phương pháp này giúp thu nhỏ hoặc loại bỏ hoàn toàn khối u xơ và u lạc nội mạc tử cung, dựa trên cơ chế “bỏ đói” khối u. Bác sĩ sẽ tạo lối nhỏ trên đùi hoặc bẹn, luồn ống thông siêu nhỏ trong động mạch tử cung, sau đó bơm vật liệu tắc mạch để ngắt nguồn máu nuôi u. Theo thời gian, khối u thu nhỏ hoặc biến mất tùy vị trí và kích thước.

Nút mạch là can thiệp xâm lấn tối thiểu, do đó tỷ lệ rủi ro thấp, người bệnh bình phục nhanh, thời gian nằm viện 1-2 ngày. Phương pháp phù hợp người không đủ điều kiện hoặc không muốn phẫu thuật để bảo tồn tử cung.

Riêng người mắc cùng lúc u xơ và lạc nội mạc tử cung, nút mạch điều trị cả hai bệnh cùng lúc, tránh can thiệp nhiều lần. PGS Hiền cho biết hiệu quả của nút mạch tương đương phẫu thuật, thấy rõ sau 2-3 tháng điều trị.

Bác sĩ BVĐK Tâm Anh sử dụng robot Artis Pheno để nút mạch.

Theo PGS Hiền, điều trị bảo tồn là xu hướng của y học hiện đại. Do đó, nhiều người bệnh quan tâm và lựa chọn phương pháp nút mạch, đặc biệt trong điều trị bệnh lý ung bướu.

Bệnh viện đang ứng dụng rộng rãi nút mạch để điều trị bệnh lý khác ngoài u xơ và lạc nội mạc tử cung như phì đại tuyến tiền liệt, ung thư gan, u máu gan, u thận… Tỷ lệ thành công phương pháp nút mạch tại BVĐK Tâm Anh đạt gần 100%. Nhiều trường hợp khối u kích thước “khủng” được thu nhỏ, loại bỏ triệu chứng.

“Gần đây, chúng tôi ứng dụng Robot Artis Pheno để nút mạch, góp phần tăng tính chính xác, hiệu quả điều trị và bảo tồn cho người bệnh”, PGS Hiền nhấn mạnh.

* Tên người bệnh được thay đổi