Nút like vô hại đẩy người nổi tiếng như G-Dragon vào rắc rối

Sự căm phẫn của công chúng rất vô lý nhưng các thần tượng phải luôn cẩn trọng với những gì họ làm trên mạng, vì fandom Kpop có thể rất nhạy cảm, theo SCMP.

Ngày 10/7, G-Dragon nhận nhiều ý kiến trái chiều khi tài khoản mạng xã hội của anh công khai thích một video ghép cặp nam nghệ sĩ với Jennie (thành viên BlackPink).

Đoạn video chỉ là một trong vô số các clip được fan của hai idol này tạo ra và đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc thần tượng nhấn like một clip như vậy được xem là điều bất thường trong thế giới Kpop.

Một số người hâm mộ BlackPink lo lắng hành động của G-Dragon sẽ khiến Jennie gặp rắc rối.

Đây không phải lần đầu tiên một nút like, share hay một bài đăng, dòng comment của người nổi tiếng trên mạng xã hội gây tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ.

Khi bình luận về một nền giải trí nổi tiếng khắt khe như Hàn Quốc, phóng viên Ameena Navab của SCMP từng viết: "Mặc dù phản ứng chán ghét, sự căm phẫn của công chúng có vẻ quá đáng với một sơ suất, sai lầm nhỏ, vô hại, các thần tượng phải luôn hết sức cẩn trọng với những gì họ làm trên mạng xã hội, vì fandom Kpop có thể rất nhạy cảm".

Phản ứng dữ dội

Để mở đường của hoạt động solo, các thành viên BTS bắt đầu có tài khoản Instagram cá nhân vào cuối năm 2021. Tất cả đều nhanh chóng đạt mốc 10 triệu follow chỉ một tháng sau đó, theo Pink Villa.

Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng, tranh cãi cũng nhanh chóng kéo đến khi V, một thành viên trong nhóm, "vô tình" nhấn follow tài khoản của Jennie.

V giải thích trên Weverse rằng: Jennie xuất hiện trong danh sách các tài khoản được đề xuất và anh đã nhấp vào nút follow do nhầm lẫn. Tuy vậy, anh không hủy theo dõi đủ nhanh để thoát khỏi sự chú ý của những người hâm mộ.

Cuối cùng, trang cá nhân của Jennie tràn ngập những bình luận ghét bỏ như "Hãy để V được yên", trong khi V cũng bị soi mói.

Vụ bê bối còn dẫn đến cuộc tranh cãi căng thẳng giữa Army và Blinks - fandom của BTS và BlackPink - khi hai bên lao vào bảo vệ các ngôi sao yêu thích của mình.

V bị chỉ trích vì nhấn nhầm nút follow tài khoản Instagram của Jennie. Ảnh: Big Hit.

Năm 2018, idol, diễn viên Son Naeun không thể ngờ rằng cô sẽ bị soi mói sau khi chia sẻ một bức ảnh bình thường lên trang cá nhân.

Trong bức hình, nữ thần tượng đang ngồi tại một nhà hàng với tách cà phê và món tráng miệng trên bàn. Cô viết caption: "Girls can do anything". Chú thích khớp với dòng chữ trên chiếc ốp điện thoại của Naeun.

Theo AllKpop, bức ảnh đơn giản này bất ngờ nhận hàng trăm bình luận căm ghét, thù hằn, chửi bới của dân mạng - những người tin rằng Naeun ủng hộ nữ quyền. Nữ quyền là một chủ đề rất nhạy cảm tại xứ kim chi.

Plan A Entertainment, công ty quản lý Naeun, giải thích rằng câu nói có liên quan đến thương hiệu Zadig & Voltaire mà Naeun yêu thích và cô không có chủ ý quảng bá nữ quyền.

Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích vẫn tiếp diễn khiến idol này phải xóa bài đăng.

Naeun bị chỉ trích vì dòng caption "Girls can do anything". Ảnh: SCMP.

"Ẩn danh" khi dùng mạng xã hội

Không chỉ thần tượng Kpop, các ca sĩ US-UK, diễn viên nổi tiếng Hollywood cũng có thể trở thành mục tiêu chỉ trích chỉ vì một bài đăng vô hại trên Twitter hay một bức ảnh bình thường trên Instagram.

Selena Gomez từng chia sẻ bản thân mệt mỏi và phải rất thận trọng khi dùng mạng xã hội. "Tôi phải nói rằng đối với thế hệ của tôi, mạng xã hội thực sự rất kinh khủng. Tôi không chụp những bức ảnh vô nghĩa, sẽ cẩn thận và cho phép bản thân có một số giới hạn thời gian và thời điểm nên sử dụng nó", ca sĩ chia sẻ vào năm 2019.

Tháng 3/2021, người mẫu Chrissy Teigen tuyên bố rời khỏi Twitter sau khoảng thời gian bị soi mói và bắt nạt trực tuyến.

"Đã đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt. Nền tảng này đã không còn phục vụ tôi một cách tích cực mà dần chuyển sang tiêu cực. Tôi phải chấp nhận thực tế là một số người không thích tôi. Nhưng tôi ghét làm mọi người thất vọng hoặc khó chịu. Tồi tệ hơn, tôi cảm thấy mình chỉ lặp đi lặp lại điều đó".

Chán ghét những mặt tối của mạng xã hội và một bộ phần người dùng nó, nhiều người nổi tiếng lần lượt chọn cách rời đi, trong khi số khác chọn ở lại nhưng theo một cách yên lặng, kín tiếng hơn.

Selena Gomez chán ghét sự độc hại của mạng xã hội. Ảnh: RB/Bauer-Griffin.

Xu hướng finsta, viết tắt của "fake Instagram", đã phổ biến trong vài năm trở lại đây trong giới người nổi tiếng.

Trong khi trang Instagram chính là "nơi công cộng" để mọi người có thể chia sẻ nội dung nổi bật được lọc kỹ càng, thì finsta là riêng tư, nơi họ than phiền về người yêu cũ, đăng ảnh mặt mộc, meme đầy tâm trạng hoặc nhiều nội dung nhàm chán hàng ngày.

Finsta là tài khoản thứ hai, gần như ẩn danh, cho phép mọi người thể hiện con người thật và thoát khỏi áp lực phải hoàn hảo trên mạng xã hội.

Đa số người nổi tiếng đều có finsta. Một số từng tuyên bố không sử dụng mạng xã hội nhưng cũng được cho có tài khoản bí mật, chỉ cho phép người thân, bạn bè follow.

Các chi tiết trong cuốn sách Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family cho thấy Hoàng tử Harry đã lập một finsta khi bắt đầu mối quan hệ với Meghan. Tài khoản này có tên là SpikeyMau5, Mau5 là tên của DJ người Canada mà Harry yêu thích còn Spike là biệt danh thời thơ ấu của anh.

Diễn viên Bella Thorne chia sẻ cô sử dụng finsta để thoải mái đăng ảnh thú cưng và những bức hình tự chụp chưa qua chỉnh sửa. Còn diễn viên Ben Affleck từng bị nghi ngờ lập tài khoản bí mật để chia sẻ ảnh mình chụp với bạn gái cũ Ana de Armas.

Bella Thorne dùng finsta để thoải mái đăng ảnh chưa qua chỉnh sửa. Ảnh: Eric Jamison/AP.

Trong Not Skinny But Not Fat, Khloé Kardashian, người có 260 triệu follower trên Instagram, thừa nhận cô có finsta. Thay vì đăng ảnh riêng tư, cô sử dụng tài khoản này để "bí mật" xem story của người khác.

Tương tự, trong cuộc phỏng vấn mới với Rolling Stone vào năm ngoái, ca sĩ Adele thắng thắn nói về việc cô có Instagram bí mật để cập nhật nội dung trang trí nội thất, hình ảnh về mèo và đọc các tin đồn. "Tôi biết cách tìm kiếm mọi thứ trực tuyến mà không để ai phải bận tâm".

Trước đó, nữ ca sĩ vô tình vướng tranh cãi khi chia sẻ một vài bức ảnh đời thường lên trang cá nhân công khai.

Nói về việc người nổi tiếng sử dụng finsta, một nam diễn viên giấu tên từng nói với 9Honey Celebrity rằng nghệ sĩ cũng cần sự riêng tư trên mạng xã hội.

"Một trong những điều đáng sợ khi có trang Instagram công khai là bạn không kiểm soát được ai nhắn tin cho mình. Vì vậy, thật tuyệt khi có một tài khoản riêng tư hoặc bí mật để theo dõi những người thân yêu nhưng không cần phải 'để mắt đến công chúng'".