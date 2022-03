Nút giao thông 3 tầng ở Đà Nẵng ngày đầu đưa vào sử dụng

Điểm độc đáo của công trình là có hơn 100 ô giếng trời ở hầm chui để lấy ánh sáng tự nhiên. Giữa tháng 3 vừa qua, một người đàn ông đi xe máy tông vào lan can rồi rơi từ giếng trời xuống hầm tử vong. Sau vụ việc này, nhiều người góp ý nên sửa phần lan can cao thêm (thiết kế lan can trên giếng trời khoảng 1 m) so với thiết kế hoặc có lưới ở các ô giếng để tránh nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự. Hiện, các thiết kế chưa có gì thay đổi.