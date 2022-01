Nút giao 3 tầng Lê Văn Lương hơn 700 tỷ đồng dần thành hình

Cọc ván thép dài 12 m được ép xuống lòng đất tạo thành khung vây. Ngoài ra, các máy ép cọc Jet Grouting sẽ khoan sâu tới 22 m so với đáy hầm để phun hỗn hợp vữa xi măng, gia cố nền do địa chất khu vực đa phần là đất pha cát và cát mịn. “Công tác thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các kết cấu của đường Vành đai 3 trên cao”, chỉ huy công trường nói.