Nút chặn bồn tắm rộng 10 cm kẹt trong bụng cá sấu New York

Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã của Mỹ cho biết họ phát hiện một nút chặn bồn tắm rộng hơn 10 cm mắc kẹt trong bụng con cá sấu được giải cứu từ công viên tại Brooklyn gần đây.

Nút chặn bồn tắm mắc kẹt trong dạ dày con cá sấu. Ảnh: Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã.

Con cá sấu cái này được giải cứu khỏi một hồ nước ở công viên Prospect tại Brooklyn, New York vào hôm 19/2. Các nhân viên đã đặt tên cho nó là “Godzilla” do kích thước của con vật này, Guardian đưa tin.

Tuy nhiên, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã của Mỹ (WCS) cho biết tình trạng sức khỏe của Godzilla đang ở mức xấu với thể trạng “cực kỳ tiều tụy”.

Khi được tìm thấy, Godzilla nặng khoảng 6,8 kg, chỉ bằng một nửa so với trọng lượng của con cá sấu có kích thước tương tự. Theo hình ảnh chụp X-quang từ Sở thú Bronx - nơi Godzilla đang được điều trị, một nút chặn bồn tắm rộng hơn 10 cm mắc kẹt trong dạ dày của nó.

WSC cho biết các bác sĩ không thể lấy vật này ra khỏi dạ dày của Godzilla vì tình trạng sức khỏe của nó không cho phép, khiến quá trình phục hồi của Godzilla bị ảnh hưởng.

Godzilla không thể tự ăn. Các bác sĩ phải sử dụng ống truyền chất dinh dưỡng, vitamin, thuốc kháng sinh vào miệng nó.

Các nhóm động vật tin con cá sấu này - loài vốn không phù hợp với thời tiết lạnh ở New York - có khả năng đã bị chủ bỏ rơi. Theo New York Times, việc bỏ rơi thú cưng không phải chuyện hiếm gặp ở New York không phải chuyện lạ, khi nhiều con vật thường lớn lên và không còn “dễ thương” nữa.

Theo Trung tâm Chăm sóc Động vật Mỹ, trong 5 năm qua, New York đã chứng kiến 6 vụ cá sấu được giải cứu, trong đó có vụ liên quan tới buôn bán ma túy.

“Thảm kịch của vụ việc lần này là lời nhắc nhở rằng động vật hoang dã không phải là vật nuôi thích hợp. Sở hữu vật nuôi có trách nhiệm đồng nghĩa cần đưa ra các lựa chọn không có tác động tiêu cực đến động vật hoặc môi trường”, tuyên bố WCS cho hay.