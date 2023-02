Núp bóng công ty tư vấn du học để đưa lao động ra nước ngoài trái phép

Theo lời khai ban đầu, Vi cấu kết với một nữ Việt kiều Canada đã nhận hàng nghìn USD để làm thủ tục đưa nhiều lao động Việt Nam ra nước ngoài trái phép.

Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thị Tường Vi. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 28/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Tường Vi (42 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo điều tra ban đầu, năm 2015, người phụ nữ trên thành lập Công ty TNHH Nguyễn Tường Vi. Vi là người đại diện pháp luật của công ty, hoạt động trên lĩnh vực tư vấn du học và hỗ trợ visa tại nước ngoài.

Năm 2022, người phụ nữ này quen Việt kiều Canada tên Hạnh (cư trú tại Canada). Biết Hạnh có nhu cầu tìm kiếm người Việt Nam đưa sang Canada lao động nên 2 người trao đổi, bàn bạc cùng nhau tìm lao động đưa ra nước ngoài bằng hình thức visa du lịch.

Vi đảm nhận phần hồ sơ, thủ tục tại Việt Nam, Hạnh lo thủ tục và bố trí công việc tại Canada. Từ tháng 3/2022 đến nay, nữ bị can đã đưa 3 trường hợp sang Canada bằng visa du lịch. Trong thời gian này, T.T.Ph.L. có nhu cầu xuất cảnh sang Canada để tìm kiếm việc làm nên đã liên hệ Vi làm hồ sơ, thủ tục xuất, nhập cảnh Canada.

Vi đồng ý và nhận làm hồ sơ, thủ tục và giới thiệu việc làm cho Loan tại Canada với tổng chi phí là 18.000 USD (chi phí làm hồ sơ, thủ tục xin cấp visa, giới thiệu việc làm, chưa bao gồm vé máy bay).

Người phụ nữ 42 tuổi ký kết hợp đồng và làm các hồ sơ, thủ tục xin visa du lịch, sau đó hướng dẫn Loan đến sân bay quốc tế Đà Nẵng để xuất cảnh sang Canada.

Ngày 13/2, Loan đến sân bay tại Canada, thì bị lực lượng chức năng nước sở tại phát hiện hành vi sử dụng visa du lịch để nhập cảnh với mục đích lao động, nên đã buộc xuất cảnh về nước.

Năm 2021, Vi cũng nhận gần 50.000 USD của Nguyễn Văn Cu và Trần Văn Sáu để làm hồ sơ, thủ tục xuất, nhập cảnh Canada. Khi 2 người này đến Sân bay Đà Nẵng làm thủ tục xuất cảnh, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.

Ngoài 3 trường hợp nói trên, Vi khai làm hồ sơ xin cấp visa du lịch cho một số trường hợp xuất cảnh sang Canada.