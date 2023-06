Nuôi sống bé sinh non nặng 700 g

Sau hơn 2 tháng thấp thỏm, lo lắng, chỉ được nhìn con qua những bức ảnh của các bác sĩ, người mẹ ở Phú Thọ xúc động khi được bế con trên tay.

Em bé trước khi được ghép mẹ. Ảnh: BVCC.

Ở tuần thai thứ 27, chị H.T.N. (Thanh Sơn, Phú Thọ) được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ thăm khám. Kết quả bác sĩ chẩn đoán thai phụ này bị bong rau non.

Trước đó, để có con, vợ chồng chị N. đã thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và mang song thai. Trong quá trình mang thai, người phụ nữ này thực hiện quản lý thai nghén đầy đủ theo tư vấn của các bác sĩ sản khoa.

Sau khi thăm khám, chị N. nhập viện và ngay lập tức được chỉ định sinh mổ bắt thai. Các bác sĩ đã lấy ra được một bé trai và một bé gái có cân nặng lần lượt 700 g (bé trai) và 600 g (bé gái). Sau sinh, các bé đều xuất hiện tình trạng suy hô hấp nặng, người tím tái.

Một ê-kíp hồi sức sơ sinh nhanh chóng được huy động, cấp cứu tại phòng sinh. Sau khi các chỉ số an toàn, cả 2 trẻ được chuyển đến đơn nguyên Hồi sức tích cực sơ sinh (khoa Sơ sinh) điều trị.

Không được may mắn, bé gái (600 g) sau một tháng điều trị, diễn biến nặng do mang nhiều bệnh lý của trẻ sinh non đã không thể duy trì sự sống.

Bác sĩ Tưởng Khánh Ly, khoa Sơ sinh, cho biết đối với các bệnh nhi sinh cực non và cân nặng thấp, cuộc chiến giành lại sự sống cho bé là rất khó khăn, tiên lượng dè dặt. Đặc biệt, trong quá trình điều trị, việc chăm sóc cần rất tỉ mỉ, cẩn thận.

Các bác sĩ phải cân nhắc từng loại thuốc đưa vào, không thừa hay thiếu từng ml dịch nuôi dưỡng, đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm để tránh tình trạng hạ thân nhiệt, mất nước, luôn sát sao về vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn…

Sau 2 tuần, bé trai còn lại dần ổn định, ăn 5 ml x 8 lần/ngày nặng 1,2 kg. Sau gần 2 tháng điều trị, chăm sóc nuôi dưỡng, trẻ ăn được 50 ml x 8 lần/ngày nặng 2,2 kg. Các bác sĩ tiếp tục duy trì theo dõi, chăm sóc bằng phương pháp Kanggaroo để bệnh nhi cai dần máy thở, cắt kháng sinh, đủ điều kiện ghép mẹ sớm.

Chị N. đón em bé từ tay các y bác sĩ. Ảnh: BVCC.

Hiện tại, sau hơn 2 tháng, cân nặng của trẻ đạt 2,5 kg và được ghép mẹ.

BSCKI Nguyễn Đức Hậu, Trưởng khoa Sơ sinh, khuyến cáo phụ nữ có thai cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh đó, thai phụ cần thực hiện quản lý thai nghén tại cơ sở y tế uy tín, đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật phục vụ chẩn đoán thay vì chỉ siêu âm thai thông thường để có thể phát hiện và xử trí kịp thời các vấn đề bất thường.

Đặc biệt, các trường hợp đa thai trong quá trình thai nghén càng cần tuân thủ nghiêm túc các tư vấn, hướng dẫn của bác sĩ Sản khoa để có một thai kỳ khỏe mạnh, an toàn.

Hiện nay, đơn vị này cũng nuôi dưỡng một trường hợp trẻ sinh non 25 tuần cân nặng 500 g được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) khi 3 ngày tuổi. Trường hợp này được đánh giá là rất khó khăn do trẻ xuất hiện tình trạng ngừng tuần hoàn trên đường đi chuyển viện. Tuy nhiên, sau gần 20 ngày điều trị, trẻ đã có tiến triển tốt hơn, cân nặng đạt 700 g.

Các bác sĩ tại khoa đang tích cực điều trị, chăm sóc, giành giật sự sống cho bé.